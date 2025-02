Pokémon Go Klein, aber oho: Neues Shiny und mehr EP - Das musst du wissen!

In Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go wird mit einem neuen Event das Klein, aber oh gefeiert. Es bringt euch unter anderem ein brandneues Shiny, mehr EP als Bonus und einiges mehr.

Das Event Klein, aber oho beginnt am Mittwoch, den 5. Februar 2025, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 8. Februar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Klein, aber oho in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Klein, aber oho Inhalt:

Pokémon Go Klein, aber oho: Welche Pokémon kann ich fangen?

Neue Pokémon gibt es bei diesem Event nicht, aber dafür ein neues Shiny! Erstmals besteht mit dem Start des Events die Möglichkeit, einem schillernden Micrick zu begegnen.

Pokémon Go Klein, aber oho - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Paras*

Natu*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Wattzapf*

Zapplardin*

Flabébé (Rotblütler)* - Europa, Naher Osten, Afrika

- Europa, Naher Osten, Afrika Flabébé (Blaublütler)* - Asien-Pazifik-Region

- Asien-Pazifik-Region Flabébé (Gelbblütler)* - Amerikanischer Kontinent

- Amerikanischer Kontinent Micrick*

Flabébé (Weißblütler)*

Flabébé (Orangeblütler)*

Pokémon Go Klein, aber oho - Eier

Aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Togepi*

Azurill*

Knospi*

Klingplim*

Psiau*

Dedenne*

Pokémon Go Klein, aber oho - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 5 Bis 6. Februar, 10 Uhr: Dialga*

Ab 6. Februar, 10 Uhr: Cupidos (Inkarnationsform) Mega-Raiids Bis 6. Februar, 10 Uhr: Mega-Meditalis*

Ab 6. Februar, 10 Uhr: Mega-Despotar*

Pokémon Go Klein, aber oho - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Burmy und Micrick

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Bei diesem Event geht es um kleine Pokémon.

Pokémon Go Klein, aber oho: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr doppelte Fang-EP, es lohnt sich also, in den nächsten Tagen haufenweise Pokémon zu fangen.

Darüber hinaus besteht noch eine erhöhte Chance auf eine Begegnung mit wilden XXS- und XXL-Pokémon.

Pokémon Go Klein, aber oho: Befristete Forschung

Für alle Spielerinnen und Spieler wird es eine neue und kostenlose befristete Forschung geben. Dabei winken euch EP, Pokébälle und Event-Pokémon als Belohnung, wenn ihr die Aufgaben erfüllt. Diese befassen sich mit dem Fangen von Pokémon.

Um alles zu erhalten, müsst ihr die Aufgaben bis zum Ende des Events abgeschlossen haben.

Befristete Forschung: Klein, aber oho (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Wattzapf Lande 10 gute Würfe Begegnung mit Blipp Schließe 3 Feldforschungsaufgaben Begegnung mit Zapplardin Belohnungen Burmy (Pflanzenumhang), 500 EP, 15 Pokébälle

Befristete Forschung: Klein, aber oho (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Micrick Lande 10 großartige Würfe Begegnung mit Micrick Schließe 5 Feldforschungsaufgaben Begegnung mit Micrick Belohnungen Burmy (Sandumhang), 1.000 EP, 15 Pokébälle

Befristete Forschung: Klein, aber oho (3/3)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Micrick Fange 15 Pokémon Begegnung mit Micrick Fange 20 Pokémon Begegnung mit Micrick Fange 25 Pokémon Begegnung mit Micrick Fange 30 Pokémon Begegnung mit Micrick Belohnungen Burmy (Lumpenumhang), 1.500 EP, 15 Pokébälle

Pokémon Go Klein, aber oho: Sammler-Herausforderung

Während des Events erhaltet ihr zudem eine neue Sammler-Herausforderung. Meistert ihr deren Aufgaben, könnt ihr Sternenstaub als Belohnung erhalten und einem Micrick begegnen.

Sammler-Herausforderung Klein, aber oho

Aufgabe Belohnung Fange ein Burmy (Pflanzenumhang)

Burmy (Sandumhang)

Burmy (Lumpenumhang) Begegnung mit Micrick, 1.000 Sternenstaub

