Hat Niantic genug von Pokémon Go? Laut Insider-Informationen soll die Spielesparte für 3,5 Milliarden Dollar verkauft werden

Die Spielesparte von Niantic, dem Studio hinter Pokémon Go, könnte bald verkauft werden. Laut einem Bericht von Bloomberg laufen zurzeit Verhandlungen mit Scopely, einem Unternehmen, das zur Savvy Games Group gehört. Diese wird wiederum vom saudi-arabischen Public Investment Fund finanziert. Der mögliche Deal könnte nicht nur für Niantics Titel Folgen haben, sondern auch für die gesamte Mobile-Gaming-Branche.

Pokémon Go Genre: Augmented Reality

Plattform: iOS, Android

Release: 6. Juli 2016

Entwickler / Publisher: Niantic

Milliardendeal in Sicht

Der Deal soll sich laut Insider-Informationen auf rund 3,5 Milliarden Dollar belaufen. Die offizielle Ankündigung könnte jedoch erst in den "kommenden Wochen" erfolgen, Niantic hat bislang noch nichts bestätigt. Auch Pokémon Go soll Teil des Verkaufs werden. Es bleibt allerdings unklar, ob und wie sich die Übernahme auf den Titel und seine große Community auswirken könnte. Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, wäre es wohl die größte Übernahme in der Mobile-Gaming-Branche der letzten Jahre.

Niantics Kampf um neue Hits

Obwohl Pokémon Go immer noch eine riesige Fanbasis hat, scheint Niantic Schwierigkeiten zu haben, neue Hit-Titel zu produzieren. Harry Potter: Wizards Unite konnte sich auf dem Mobile-Gaming-Markt nicht durchsetzen und wurde eingestellt. Auch Versuche mit weiteren Augmented-Reality-Spielen, darunter Pikmin Bloom oder NBA All-World, führten nicht zum gewünschten Erfolg. Das zeigt, dass selbst Kooperationen mit großen und bekannten Marken nicht ausreichten, um den erhofften Durchbruch zu erzielen. Aufgrund des fehlenden Erfolgs und der daraus resultierenden finanziellen Probleme musste Niantic bereits Teile seiner Belegschaft entlassen. Das könnte ein Grund für den möglichen Verkauf sein.

Sollte der Deal zustande kommen, könnte das nicht nur Auswirkungen auf Pokémon Go haben, sondern auch Niantics Position in der Branche verändern. Die Verhandlungen könnten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten entstanden sein, die durch den fehlenden Erfolg anderer Titel bei Niantic verursacht wurden. Der Verkauf könnte Niantic langfristig stärken und es dem Unternehmen ermöglichen, ohne finanzielle Sorgen an neuen Titeln zu arbeiten. Gleichzeitig baut der saudi-arabische PIF seinen Einfluss im Gaming-Sektor weiter aus – unter anderem hält er bereits Anteile an Nintendo und investiert in weitere Unternehmen. Da von Niantic selbst noch keine offizielle Stellungnahme vorliegt, bleibt abzuwarten, welche Folgen dieser potenzielle Milliarden-Deal tatsächlich haben wird.