Pokémon Go Legendäre Helden: Schillerndes Zacian debütiert - Das musst du wissen!

Legendäre Helden heißt das neueste Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go. Dabei könnt ihr verschiedene Pokémon fangen und eine neue befristete Forschung mit unterschiedlichen Pfaden absolvieren.

Legendäre Helden beginnt am Donnerstag, den 26. September 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 1. Oktober 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über Legendäre Helden in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Legendäre Helden Inhalt:

Pokémon Go Legendäre Helden: Welche Pokémon kann ich fangen?

Neue Pokémon werden beim Event Legendäre Helden in Pokémon Go nicht eingeführt, allerdings besteht erstmals die Chance, einem schillernden Zacian zu begegnen, wenn ihr Glück habt.

Pokémon Go Legendäre Helden - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Galar-Ponita*

Smogon*

Galar-Flampion*

Chimpep

Hopplo

Memmeon

Raffel*

Pokémon Go Legendäre Helden - Rauch-Begegnungen: Schwert

Entscheidet ihr euch bei der befristeten Forschung des Events für den Pfad "Schwert", könnt ihr diese Pokémon durch Rauch anlocken:

Samurzel*

Zurrokex*

Mollimorba*

Kapuno*

Flauschling*

Quartermak*

Pokémon Go Legendäre Helden - Rauch-Begegnungen: Schild

Entscheidet ihr euch bei der befristeten Forschung des Events für den Pfad "Schild", könnt ihr diese Pokémon durch Rauch anlocken:

Larvitar*

Loturzel*

Glibunkel*

Monozyto*

Parfi*

Kommandutan*

Legendäre Helden - Raids

In Raids könnt ihr während des Events gegen diese Pokémon antreten:

Stufe Pokémon Stufe 1 Galar-Ponita*

Galar-Flampion*

Viscora*

Miniras* Stufe 3 Tortunator*

Sen-Long* Stufe 5 Zacian* Mega Mega-Guardevoir*

Pokémon Go Psycho-Spektakel - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr einerseits Sonderbonbons und Sternenstaub als Belohnung erhalten, andererseits aber auch Begegnungen mit Galar-Flegmon.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Holt euch ein schillerndes Zacian.

Pokémon Go Legendäre Helden: Welche Boni gibt es?

Während des Events Legendäre Helden werden die Sternenstaub-Kosten für Spezial-Tausche halbiert.

Des Weiteren ist es in diesem Zeitraum möglich, ein Smogon zu Galar-Smogmog zu entwickeln.

Pokémon Go Legendäre Helden: Befristete Forschung

Für alle Spielerinnen und Spieler ist eine kostenlose und verzweigte befristete Forschung verfügbar.

Als Belohnungen könnt ihr dabei unter anderem Items, EP, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon erhalten. Welche Pokémon das sind, hängt davon ab, für welchen Pfad ihr euch entscheidet. Ebenso entscheidet ihr durch eure Wahl, welche Sammler-Herausforderung ihr erhaltet.

Pokémon Go Legendäre Helden: Sammler-Herausforderungen

Zum Event gibt es auch neue Sammler-Herausforderungen, die sich mit dem Fangen und Tauschen von Pokémon befassen. Dafür erhaltet ihr wiederum EP und Event-Pokémon als Belohnung. Welche Sammler-Herausforderung ihr erhaltet, entscheidet sich durch den gewählten Pfad der befristeten Forschung.

