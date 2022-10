Pokémon Go Lichtfestival 2022 - Alle Pokémon und Boni im Überblick

Das Lichtfestival wird auch im Jahr 2022 wieder in Pokémon Go gefeiert und bietet euch die Möglichkeit, bestimmte Pokémon zu fangen. Und auch zwei neue Pokémon kommen ins Spiel!

Das Lichtfestival 2022 in Pokémon Go startet am 14. Oktober 2022 um 10 Uhr und endet bereits am 17. Oktober 2022 um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch alle Informationen zu den Pokémon und Boni des Lichtfestivals 2022.

Inhalt:

Welche Pokémon kann ich beim Lichtfestival 2022 fangen?

Während des Lichtfestivals in Pokémon Go könnt ihr eine ganze Reihe verschiedener Pokémon fangen.

Ihr Debüt im Spiel geben die beiden Pokémon Bubungus und Lamellux.

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 - Event-Boni

Folgende Boni sind während Lichtfestivals aktiv:

Erhöhte Chance , ein schillerndes Lampi zu finden.

, ein zu finden. Doppelte Fang-EP .

. Doppelte Fang-Bonbons .

. Rauch ist während des Events zwei Stunden aktiv.

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 - Wilde Pokémon

In der Wildnis könnt ihr beim Lichtfestival folgenden Pokémon begegnen:

Pikachu (schillernd möglich)

Vulpix (schillernd möglich)

Magnetilo (schillernd möglich)

Lampi (schillernd möglich)

Lichtel

Leufeo (schillernd möglich)

Eguana

Dedenne

Bubungus

Galar-Ponita (schillernd möglich)

Togedemaru

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 – Rauch-Pokémon

Während des Lichtfestivals in Pokémon Go werden diese Pokémon häufiger von Rauch angelockt:

Alola-Kleinstein (schillernd möglich)

Elezeba (schillernd möglich)

Flampion (schillernd möglich)

Lichtel

Dedenne

Bubungus

Galar-Ponita (schillernd möglich)

Galar-Flampion (schillernd möglich)

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 – Raid-Pokémon

In Raids begegnet ihr während des Lichtfestivals in Pokémon Go diesen Pokémon:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Galar-Ponita (schillernd möglich)

Flampion (schillernd möglich)

Dedenne

Bubungus Stufe 3 Alola-Raichu (schillernd möglich)

Galar-Smogmog (schillernd möglich)

Flunkifer (schillernd möglich)

Hisui-Washakwil (schillernd möglich) Stufe 5 Xerneas (schillernd möglich) Mega Mega-Voltenso (schillernd möglich)

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 – Exklusive Feldforschungen

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Lampi Fange 10 Pokémon Begegnung mit Elezeba Fange 15 Pokémon Begegnung mit Bubungus Brüte ein Ei aus Begegnung mit Galar-Ponita Verwende 5 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Dedenne Verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker an Freunde Begegnung mit Elektek oder Magmar

