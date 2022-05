Pokémon Go Luftabenteuer - Alle Infos zum neuen Event!

Mit dem neuen Event Luftabenteuer startet Pokémon Go in den Monat Mai und das hat ein paar spannende Dinge im Gepäck, etwa neue Mega-Entwicklungen!

Was ihr während des Events in Pokémon Go alles machen und fangen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide!

Alles über das Luftabenteuer in Pokémon Go:

Wann startet und endet das Luftabenteuer in Pokémon Go?

Das Luftabenteuer-Event in Pokémon Go startet am Dienstag, dem 3. Mai 2022 um 10 Uhr Ortszeit. Ihr habt etwas weniger als eine Woche Zeit zur Teilnahme, das Event endet am Sonntag, dem 8. Mai 2022 um 20 Uhr Ortszeit.

Folgende Boni gibt es während des Events:

Eier, die ihr währenddessen in eine Brutmaschine legt, schlüpfen doppelt so schnell.

Welche Pokémon kann ich beim Luftabenteuer in Pokémon Go fangen?

In der Wildnis fangt ihr während des Events folgende Pokémon häufiger:

Fliegendes Pikachu (schillernd möglich)

Pummeluff (schillernd möglich)

Mauzi (schillernd möglich)

Enton (schillernd möglich)

Dodu (schillernd möglich)

Karpador (schillernd möglich)

Wingull (schillernd möglich)

Wablu (schillernd möglich)

Driftlon (schillernd möglich)

Glurak (schillernd möglich)

Mantax (schillernd möglich)

Gleichzeitig geben Mega Latios und Mega Latias ihr Debüt im Spiel. Fang ihr Latias in diesem Zeitraum, beherrschen sie die Lade-Attacke Nebelball, bei Latios ist es die Lade-Attacke Scheinwerfer.

In Raids der Stufe 3 könnt ihr zudem auf die folgenden Pokémon treffen:

Glurak (schillernd möglich)

Lapras (schillernd möglich)

Togekiss

Bei 7-km-Eiern besteht die Chance, dass folgende Pokémon daraus schlüpfen:

Togepi (schillernd möglich)

Mantirps

Emolga

eF-eM

Exklusive Feldforschungen beim Luftabenteuer in Pokémon Go:

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon vom Typ Flug Begegnung mit Fliegendem Pikachu Fange 10 Pokémon mit Wetterverstärkung Begegnung mit Dodu Besiege 3 Team-Go-Rocket-Rüpel Begegnung mit Emolga Erlöse 1 Crypto-Pokémon Begegnung mit Wablu

Wie löse ich die befristete Forschung Elektrogewimmel am Himmel in Pokémon Go?

Zum Luftabenteuer erhaltet ihr eine brandneue befristete Forschung, die ihr während des Event-Zeitraums lösen könnt. Dazu müsst ihr folgendes tun:

Elektrogewimmel am Himmel (1/1)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pikachu 50 Latias Mega-Energie Fange 30 Pokémon vom Typ Flug 50 Latios Mega-Energie Belohnung 3.000 EP, Begegnung mit Fliegendem Pikachu

