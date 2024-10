Pokémon Go Magnet-Studie: Shiny-Bonus + Täglich wechselnde Boni und Forschungen - Was lohnt sich?

Das nächste Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go heißt Magnet-Studie und befasst sich mit magnetischen, elektrischen Pokémon. Erneut könnt ihr verschiedene Pokémon fangen, es gibt einen Shiny-Bonus sowie täglich wechselnde Boni und Forschungen.

Magnet-Studie beginnt am Dienstag, den 15. Oktober 2024, um 0 Uhr und endet am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, um 23:59 Uhr.

Was ihr über Magnet-Studie in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Magnet-Studie Inhalt:

Pokémon Go Magnet-Studie: Welche Pokémon kann ich fangen?

Brandneue Pokémon werden bei der Magnet-Studie in Pokémon Go nicht eingeführt, allerdings gibt es einen Shiny-Bonus für insgesamt drei Pokémon. Mehr dazu lest ihr im nächsten Abschnitt.

Zudem begegnet ihr keinem besonderen Pokémon in der Wildnis, dafür aber bei Feldforschungen.

Pokémon Go Magnet-Studie - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Magnetilo*

Plusle*

Minun*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Ein kleines Elektro-Event für zwischendurch.

Pokémon Go Magnet-Studie: Welche Boni gibt es?

Während des Events Magnet-Studie gibt es verschiedene Boni in Pokémon Go. Unter anderem besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Magnetilo, schillernde Plusle und schillernde Minun.

Darüber hinaus könnt ihr mithilfe von Magnet-Lockmodulen mit höherer Wahrscheinlichkeit Event-Pokémon anlocken.

Zudem gelten an den drei Tagen jeweils von 0 bis 23:59 täglich unterschiedliche Boni:

15. Oktober Doppelte Fang-EP 16. Oktober 1,5-fache EP für gewonnene Raid-Kämpfe 17. Oktober Doppelter Fang-Sternenstaub

Besonders lohnenswert sind hier natürlich die Boni fürs Fangen. Wenn ihr EP oder Sternenstaub benötigt, solltet ihr an den jeweiligen Tagen ordentlich Pokémon fangen!

Pokémon Go Magnet-Studie: Befristete Forschungen

Während des Events gibt es jeden Tag eine neue befristete Forschung für euch. Diese beschäftigen sich mit dem Erforschen und Fangen von Pokémon.

Ihr müsst die jeweilige befristete Forschung des Tages am gleichen Tag bis um 23:59 Uhr abschließen, um die Belohnungen dafür zu erhalten. Das hier könnt ihr bekommen:

15. Oktober Begegnungen mit Plusle

5.000 EP

2.500 Sternenstaub 16. Oktober Begegnungen mit Magnetilo

1 Magnet-Lockmodul 17. Oktober Begegnungen mit Minun

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

