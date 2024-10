Pokémon Go: Mega Flunkifer besiegen - Diese Konter helfen dir weiter

Auch Mega-Flunkifer gehört jetzt zu den Mega-Entwicklungen, die ihr in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go auslösen könnt. Um die dafür nötige Mega-Energie zu sammeln, müsst ihr Mega-Flunkifer in Raids bekämpfen und bekommt dabei mit Glück auch ein schillerndes Flunkifer.

Ihr braucht allerdings Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer, daher haben wir euch in unserem Guide die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Flunkifer in Pokémon Go zusammengestellt.

Wie besiege ich Mega-Flunkifer?

Wenn ihr Mega-Flunkifer in Pokémon Go besiegen möchtet, helfen euch diese Pokémon dabei:

Mega-Flunkifer Typ: Stahl, Fee Mega-Flunkifer ist schwach gegen: Feuer, Boden

Was ist der beste Konter gegen Mega-Flunkifer in Pokémon Go? Derzeit ist Proto-Groudon mit den Attacken Lehmschuss und Abgrundsklinge der beste Konter gegen Mega-Flunkifer.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Flunkifer:

Pokémon Attacken Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss und Wüstenorkan Heatran Feuerwirbel und Lavasturm Reshiram Feuerzahn und Kreuzflamme Ramoth Feuerwirbel und Hitzekoller Skelabra Feuerwirbel und Hitzekoller Kopplosio Einäschern und Megaflamme Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Lohgock Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Skelabra Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Entei Feuerwirbel und Flammenwurf Crypto-Magbrant Feuerwirbel und Feuerschlag

Wie viele WP hat Mega-Flunkifer in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Mega-Flunkifer in Pokémon Go rechnen:

Maximale WP beim Fangen von Mega-Flunkifer- 1.360 WP

1.360 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Flunkifer mit Wetterverstärkung (Schnee, Wolkig) - 1.700 WP

1.700 WP Maximal mögliche WP von Mega-Flunkifer (Level 50) - 2.691 WP

Mega-Flunkifer in der schillernden Variante.

Welche Attacken hat Mega-Flunkifer in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Mega-Flunkifer in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Biss (Unlicht)

Eiszahn (Eis)

Erstauner (Geist)

Feuerzahn (Feuer) Lade-Attacken Knuddler (Fee)

Eisenschädel (Stahl)

Steigerungshieb (Kampf)

Klammer (Normal)

Was wir über Flunkifer wissen

Flunkifer wiegt Gegner mit seinem friedlichen Gesicht in Sicherheit, nur um dann mit seinem riesigen Kiefer überraschend zuzubeißen. Für Feinde gibt es dann kein Entkommen mehr. Besagter Kiefer entwickelte sich aus stählernen Hörnern.

Bei Mega-Flunkifer handelt es sich wiederum um ein äußerst angriffslustiges Pokémon, das seine Beute mit der Kraft seiner beiden Kiefer regelrecht zerreißen kann. Man könnte fast meinen, dass seine Kiefer ein eigenes Bewusstsein haben. Es ist sogar in der Lage, Felsgestein mit nur einem Biss zu zerschmettern.

