Pokémon Go: Mega-Galagladi besiegen - Die besten Konter

Mega-Galagladi gehört zu den mittlerweile vielen Mega-Entwicklungen, denen ihr in Niantics Augemented-Reality-Game Pokémon Go in unregelmäßigen Abständen in Raids begegnet und die ihr auch selbst auslösen könnt. Ihr könnt sie in Raids bekämpfen und anschließend fangen.

Und wenn ihr dabei noch die nötige Portion Glück habt, kann euch dabei auch ein schillerndes Galagladi in die Hände fallen!

In unserem Guide lest ihr, was die besten Konter gegen Mega-Galagladi in Pokémon Go sind und wie ihr mit ihnen das Pokémon besiegen könnt.

Wie besiege ich Mega-Galagladi in Pokémon Go?

Die folgenden Pokémon helfen euch dabei, Mega-Galagladi in Pokémon Go zu besiegen:

Mega-Galagladi Typ: Psycho, Kampf

Psycho, Kampf Mega-Galagladi ist schwach gegen: Flug, Geist, Fee

Was ist der beste Konter gegen Mega-Galagladi in Pokémon Go? Momentan ist Mega-Rayquaza mit den Attacken Luftschnitt und Zenitstürmert der beste Konter gegen Mega-Galagladi.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Galagladi:

Pokémon Attacken Rayquaza Luftschnitt und Zenitstürmer Cupidos Feenbrise und Fliegen Yveltal Windstoß und Unheilsschwingen Brutalanda Drachenrute und Fliegen Kapu-Fala Erstauner und Naturzorn Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Lunala Luftschnitt und Spukball Monetigo Bürde und Spukball Mega-Brutalanda Drachenrute und Fliegen Mega-Guardevoir Charme und Zauberschein Mega-Gengar Dunkelklaue und Spukball Crypto-Rayquaza Luftschnitt und Zenitstürmer Crypto-Brutalanda Drachenrute und Fliegen Crypto-Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Mewtu Psychoklinge und Spukball Crypto-Skelabra Bürde und Spukball

Die schillernde Version von Mega-Galagladi.

Wie viele WP hat Mega-Galagladi in Pokémon Go?

Erwartet bei Mega-Galagladi in Pokémon Go die folgenden WP-Werte:

Maximale WP beim Fangen - 2.583 WP

- 2.583 WP Maximale WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 3.230 WP

- 3.230 WP Maximal mögliche WP von Mega-Galagladi (Level 50) - 5.112 WP

Welche Attacken hat Mega-Galagladi in Pokémon Go?

In Pokémon Go beherrscht Mega-Galagladi folgende Attacken:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Charme (Fee)

Konfusion (Psycho)

Fußkick (Kampf) Lade-Attacken Psychokinese (Psycho)

Nahkampf (Kampf)

Laubklinge (Pflanze)

Alles, was wir über Galagladi wissen

Wenn Galagladi jemanden beschützen möchte, verlängert es seine Ellbogen, um diese dann wie Schwerter zu verwenden. Es kämpft dann auf eine wilde Art und gilt als Meister des Kampfes.

Zudem ist Galagladi in der Lage, die Gedankken seines Gegners zu lesen, wodurch es immer zuerst angreifen kann.

