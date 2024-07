Pokémon Go Mega-Lucario besiegen - Mit diesen Kontern bist du erfolgreich

Mega-Lucario ist eine weitere Mega-Entwicklung, die ihr in Pokémon Go in Raids bekämpfen und anschließend das normale Lucario fangen könnt. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr es auch als Shiny.

Das Aura-Pokémon hat die Typen Kampf und Stahl und ist zeitweise in Raids in Pokémon Go antreffen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Mega-Lucario.

Pokémon Go: Mega-Lucario Raid-Guide Inhalt:

Wie besiegt man Mega-Lucario?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Mega-Lucario in Pokémon Go besiegen:

Mega-Lucario Typ: Kampf, Stahl Mega-Lucario ist schwach gegen: Feuer, Kampf, Boden

Was ist der beste Konter gegen Mega-Lucario in Pokémon Go? Derzeit ist Proto-Groudon mit den Attacken Lehmschuss und Abgrundsklinge der beste Konter gegen Mega-Lucario.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Lucario:

Pokémon Attacken Reshiram Feuerzahn und Kreuzflamme Terrakium Doppelkick und Sanctoklinge Keldeo Fußkick und Sanctoklinge Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss und Wüstenorkan Kopplosio Einäschern und Magieflamme Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Ho-Oh Einäschern und Läuterfeuer++ Ramoth Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Lohgock Konter und Lohekanonade Mega-Lucario Kraftwelle und Aurasphäre Crypto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Ho-Oh Einäschern und Läuterfeuer+ Crypto-Flampivian Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Machomei Konter und Wuchtschlag

Ein schillerndes Mega-Lucario.

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Lucario Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Wie viele WP hat Mega-Lucario in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Mega-Lucario in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Mega-Lucario - 2.186 Perfekte WP beim Fangen von Mega-Lucario mit Wetterverstärkung (Wolkig, Schnee) - 2.733 Maximal mögliche WP von Mega-Lucario (Level 50) - 4.325 WP

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Lucario Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Welche Attacken hat Mega-Lucario in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Mega-Lucario in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Patronenhieb (Stahl) Lade-Attacken Aurasphäre (Kampf)

Spukball (Geist)

Nahkampf (Kampf)

Lichtkanone (Stahl)

Steigerungshieb (Kampf)

Feuerfeger (Feuer)

Donnerschlag (Elektro)

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Lucario Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Was wir über Lucario wissen

Angeblich kann Lucario sogar unsichtbare Gegner ausmachen, indem es deren Auren wahrnimmt. Seine Aura hilft ihm auch dabei, Lebewesen und deren Empfindungen in einem Kilometer Entfernung wahrzunehmen.

Die Mega-Entwicklung verstärkt die Aura von Lucario noch weiter. Sein Kampftrieb sorgt dafür, dass es unbarmherzig auf seine Gegner einprügelt. Ausschlaggebend für diesen Kampftrieb ist die explosive Energie, die es ausgesetzt war. In diesem Zustand kennt es kein Mitleid mehr mit seinen Gegnern.

Zurück zum Pokémon Go: Mega-Lucario Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go