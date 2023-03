Pokémon Go: Mega Meditalis besiegen - Die besten Konter!

Mega-Meditalis ist ein weiteres Pokémon, bei dem ihr die Mega-Entwicklung in Pokémon Go auslösen könnt. Darüber hinaus lässt sich das Pokémon in Raids bekämpfen.

Was ihr auch tun müsst, um die Mega-Entwicklung erstmalig auslösen zu können. Und dafür braucht ihr wiederum andere Trainerinnen und Trainer als Unterstützung. In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die besten Konter gegen Mega-Meditalis in Pokémon Go.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega Meditalis in Pokémon Go?

Mit welchen Pokémon könnt ihr Mega-Meditalis in Pokémon Go effektiv bekämpfen? Nachfolgend verraten wir es euch.

Mega-Meditalis Typ: Kampf, Psycho Mega-Meditalis ist schwach gegen: Geist, Fee, Flug

Was ist der beste Konter gegen Mega-Meditalis in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Gengar mit den Attacken Schlecker und Spukball der beste Konter gegen Mega-Meditalis .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Meditalis:

Pokémon Attacken Skelabra Bürde und Spukball Gengar Dunkelklaue und Spukball Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Giratina (Urform) Dunkelklaue und Schemenkraft Hoopa Erstauner und Spukball Lunala Luftschnitt und Spukball Hoopa (Entfesselt) Erstauner und Spukball Mewtu Psychoklinge und Spukball Mega-Guardevoir Charme und Zauberschein Mega-Banette Dunkelklaue und Spukball Mega-Simsala Psychoklinge und Spukball Crypto-Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Mewtu Psychoklinge und Spukball Crypto-Kramshef Pikser und Himmelsfeger Crypto-Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Guardevoir Charme und Zauberschein

Wie viele WP hat Mega Meditalis in Pokémon Go?

Mit folgenden WP-Werten ist bei Mega-Meditalis in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 37.529 WP Perfekte WP beim Fangen von Mega-Meditalis - 1.425 Perfekte WP beim Fangen von Mega-Meditalis mit Wetterverstärkung (Bedeckt, Windig) - 1.782

Welche Attacken hat Mega Meditalis in Pokémon Go?

Mega-Meditalis kann die folgenden Attacken in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacke Psychoklinge (Psycho)

Konter (Kampf) Lade-Attacke Psychokinese (Psycho)

Eishieb (Eis)

Wuchtschlag (Kampf)

Steigerungshieb (Kampf)

Was wir über Meditalis wissen

Meditalis schärft seine Psycho-Kräfte mittels Yoga-Übungen, die Attacken seiner Gegner kann es somit vorausahnen. Es ist so elegant, dass es gegnerischen Attacken ausweichen kann und im direkten Gegenzug eine eigene Attacke ausführt.

Mithilfe von Meditation erhöht Mega-Meditalis seine Körperenergie und schärft dadurch seinen sechsten Sinn. Es verbirgt sich vor anderen, indem es eins mit Feldern und Bergen wird.

Obendrein kann Mega-Meditalis einen ganzen Monat lang meditieren, ohne dabei etwas essen zu müssen.

