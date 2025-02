Pokémon Go garantiert ab heute mehr Glücks-Pokémon, allerdings nur unter einer bestimmten Voraussetzung

Ab heute garantiert Niantic den Spielerinnen und Spielern in Pokémon Go mehr Glücks-Pokémon.

Pokémon Go Genre: Augmented Reality

Plattform: iOS, Android

Release: 6. Juli 2016

Entwickler / Publisher: Niantic

Zumindest gilt das, wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt werden, von der langjährige User profitieren.

Alte Pokémon tauschen lohnt sich

Bis zuletzt war es so, dass die Anzahl an Glücks-Pokémon, die ihr beim Tauschen garantiert bekommen könnt, bei 25 lag.

Das gilt in dem Fall, wenn ihr ein Pokémon tauscht, das sich seit dem Jahr 2019 in eurer Pokémon-Box befindet. Wer also zum Beispiel 25 Pokémon tauscht, die von 2019 sind, erhält garantiert ein Glücks-Pokémon. Diese Zahl erhöht Niantic nun auf 35.

Dauerhafte Änderung

Diese Änderung ist dauerhaft und gilt ab dem 18. Februar 2025 um 10 Uhr Ortszeit. Wenn ihr also noch ein paar alte Pokémon in eurer Box habt, kann es sich lohnen, diese mit anderen zu tauschen.

Die Möglichkeit, garantierte Glücks-Pokémon zu erhalten, wurde einige Zeit nach dem Hinzufügen der Tauschfunktion in Pokémon Go eingeführt. Sie sollte Spielerinnen und Spielern einen Anreiz bieten, alte Pokémon in ihrer Pokémon-Box mit anderen zu tauschen.

Neues Event startet heute

Die Änderungen wird heute gleichzeitig mit dem Start eines neuen Events in Pokémon Go eingeführt.

Dabei handelt es sich um das Event Purzelnde Purmel, bei dem zugleich mehrere neue Shinys ins Spiel kommen. Allerdings läuft dieses Event gerade mal zwei Tage lang. Ihr solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen, denn es besteht auch eine erhöhte Chance, diese neuen Shinys zu bekommen, wenn ihr das nötige Glück habt.

Was ihr sonst noch über dieses neue Event wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide zum Event Purzelnde Purmel in Pokémon Go.