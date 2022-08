Pokémon Go: Mit dieser Methode bekommt ihr heute massig Sternenstaub

Wenn ihr heute am Community Day in Pokémon Go teilnehmen möchtet, solltet ihr euch eine Gelegenheit für viel Sternenstaub nicht entgehen lassen.

Heute gibt es nämlich eine gute Konstellation, die euch massig Sternenstaub bescheren kann, wenn ihr noch welchen benötigt. Und wer tut das nicht?

Mehr Pokémon, mehr Sternenstaub

Einerseits gibt es grundsätzlich schon einmal die dreifache Menge an Fang-Sternenstaub im Event-Zeitraum von 11 bis 14 Uhr.

Hier kommt der Kniff: Aktiviert ihr ein Lockmodul an einem Pokéstop und fangt ausreichend Pokémon, schaltet ihr dadurch 30 Minunten lang die vierfache Menge Sternenstaub für gefangene Pokémon rund um diesen Pokéstop frei.

Das war Schritt eins. Habt ihr das erreicht, aktiviert ihr noch zusätzlich ein Sternenstück, das euch noch einmal einen Bonus von 50 Prozent auf diesen vierfachen Sternenstaub verschafft.

Wer - mehr oder weniger dringend - Sternenstaub braucht, sollte sich diese tolle Gelegenheit heute also nicht entgehen lassen!