Pokémon Go: Nach frustrierendem Wochenende - Niantic passt Gigadynamax-Raids an

Nach der Einführung der Gigadynamax-Raids in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go hatten Spielerinnen und Spieler am Wochenende ihren Frust darüber zum Ausdruck gebracht.

Kritisiert wurde dabei unter anderem der Schwierigkeitsgrad und nun hat Niantic auf diese Kritik reagiert.

Pokémon Go: Niantic passt Gigadynamax-Raids an

Die nun angekündigten Änderungen sollen zu einem insgesamt besseren Raid-Erlebnis führen.

Zum Beispiel führt man eine Belohnung von 25.000 Sternenstaub für jeden abgeschlossenen Kampf gegen Gigadynamax-Gengar ein.

Dadurch soll man die Ressourcen, die man in diese Spielsysteme investiert, schnell wieder zurückgewinnen können, es soll sich also lohnenswerter anfühlen. Ihr könntet somit also insgesamt 37.500 Sternenstaub für einen erfolgreichen Gigadynamax-Kampf erhalten.

Des Weiteren soll die Fangrate verbessert werden, was ihr schon bei Gigadynamax-Gengar zu spüren bekommt. Auch das soll zu einem lohnenswerteren Raid-Erlebnis beitragen, da die bisherige Fangrate nicht dazu passte, was man sich vorgestellt habe.

Gleichzeitig werde man das alles auch weiterhin im Auge behalten, um gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzunehmen.

Die dritte Änderung betrifft wiederum den Schwierigkeitsgrad von Gigadynamax-Raids. Da die Raids für manche Communitys zu schwer waren, ist dies sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, denn der Kampf gegen Gigadynamax-Gengar soll nicht ganz so schwer werden wie die bisherigen.

Natürlich bleibt es aber so, dass Gigadynamax-Raids ganz allgemein eine besondere Herausforderung darstellen sollen. Gleichzeitig möchte Niantic sicherstellen, dass jeder eine faire Chance hat, Gengar zu besiegen. Letztlich kommt es noch immer auf die richtige Strategie, Koordinierung und Vorbereitung an.

Gigadynamax-Kämpfe gegen Gigadynamax-Gengar sind ab dem 31. Oktober 2024 um 10 Uhr möglich. Ihr könnt das Pokémon bis zum 3. November 2024 um 20 Uhr in Dyna-Kämpfen der Stufe sechs bekämpfen.