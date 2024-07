Pokémon Go Necrozma besiegen - Mit diesen Kontern bist du siegreich

Necrozma ist ein weiteres legendäres Pokémon, das ihr in Pokémon Go in Raids bekämpfen klönnt.

Dem Prisma-Pokémon könnt ihr, wie ihr es von legendären Pokémon kennt, in Fünf-Sterne-Raids in Pokémon Go begegnen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Necrozma.

Pokémon Go: Necrozma Raid-Guide Inhalt:

Wie besiege ich Necrozma?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Necrozma in Pokémon Go besiegen:

Necrozma Typ: Psycho Necrozma ist schwach gegen: Käfer, Geist, Unlicht

Was ist der beste Konter gegen Necrozma in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Despotar mit den Attacken Biss und Wirbler der beste Konter gegen Necrozma.

Weitere effektive Konter gegen Necrozma:

Pokémon Attacken Despotar Biss und Wirbler Trikephalo Biss und Wirbler Darkrai Standpauke und Spukball Monetigo Bürde und Spukball Ramoth Käferbiss und Käfergebrumm Giratina (Urform) Dunkelklaue und Schemenkraft Skelabra Bürde und Spukball Fuegro Standpauke und Dark Lariat Mega-Banette Dunkelklaue und Spukball Mega-Gengar Schlecker und Spukball Mega-Hundemon Standpauke und Schmarotzer Crypto-Despotar Biss und Wirbler Crypto-Skelabra Bürde und Spukball Crypto-Snibunna Standpauke und Schmarotzer Crypto-Kramshef Standpauke und Finsteraura Crypto-Hundemon Standpauke und Schmarotzer

Zurück zum Pokémon Go: Necrozma Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Wie viele WP hat Necrozma in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Necrozma in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Necrozma - 2.104 WP Perfekte WP beim Fangen von Necrozma mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.630 WP Maximal mögliche WP von Necrozma (Level 50) - 4.163 WP

Zurück zum Pokémon Go: Necrozma Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Welche Attacken hat Necrozma in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Necrozma in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Dunkelklaue (Geist)

Psychoklinge (Psycho)

Metallklaue (Stahl) Lade-Attacken Wutanfall (Drache)

Seher (Psycho)

Finsteraura (Unlicht)

Eisenschädel (Stahl)

Zurück zum Pokémon Go: Necrozma Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Was wir über Necrozma wissen

Von Necrozma ist bekannt, dass das Pokémon aus einer anderen Welt stammt. Es wirkt gequält und wütet herum, wenn es sich auf der Such nach Licht befindet, das ihm als Energiequelle dient.

Wenn es das Licht jedoch nicht verschlingen kann, sammeln sich dadurch Unreinheiten an und Necrozma wird schwarz und regungslos.

Zurück zum Pokémon Go: Necrozma Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go