Pokémon Go kriegt mehr Dynamax-Pokémon: Diese Neuzugänge sind ab heute im Spiel!

Zum Start in den neuen Monat könnt ihr in Niantics Augemented-Reality-Spiel Pokémon Go einige neue Dynamax-Pokémon bekommen.

Ab dem heutigen 1. Oktober 2024 tauchen nämlich mehr Pokémon in Dyna-Kämpfen auf.

Neuzugänge aus Galar

Dabei handelt es sich um neue Pokémon, die ursprünglich in der Galar-Region entdeckt wurden und die dann als Kraftquellen-Boss in Dyna-Kämpfen auftauchen können.

In Dyna-Kämpfen der Stufe 1 begegnet ihr ab heute den Pokémon Chimpep, Hopplo und Memmeon.

Doch das ist noch nicht alles. In Dyna-Kämpfen der Stufe 3 erscheint außerdem noch das Pokémon Legios.

Bei Pokémon, die ihr nach Dyna-Kämpfen gefangen habt, könnt ihr anschließend die Dynamaximierung auslösen. Das gilt auch für ihre jeweiligen Entwicklungen.

Dyna-Pokémon und die Dynamaximierung wurden zum Start der aktuellen Jahreszeit neu in Pokémon Go eingeführt. Ihr Debüt gab die Dynamaximierung ursprünglich in den Spielen Pokémon Schwert und Schild auf der Nintendo Switch.

Um die Dynamaximierung von Pokémon auszulösen, benötigt ihr Dyna-Partikel. Diese sammelt ihr an den neuen Kraftquellen, die an verschiedenen Stellen im Spiel auftauchen. Sie ersetzen dabei keine Pokéstops oder Arenen, ihr findet sie zusätzlich zu diesen in der Spielwelt.

Bei Kraftquellen kämpft ihr außerdem gegen Kraftquellen-Bosse. Nach einem Erfolg habt ihr wie bei einem Raid die Gelegenheit dazu, das jeweilige Pokémon zu fangen. Nur bei Pokémon, die ihr auf die Art gefangen habt, ist die Dynamaximierung möglich. Es ist im Spiel die primäre Art, an Dynamax-Pokémon zu gelangen, wenngleich sie auch gelegentlich in der Nähe solcher Kraftquellen auftauchen können.

Zum Debüt dieses neuen Features wurden die Pokémon Bisasam, Glumanda, Schiggy, Raffel und Wolly als Dynamax-Pokémon in Pokémon Go eingeführt. In Zukunft wird Niantic das Feature regelmäßig um neue Pokémon erweitern, bei denen eine Dynamaximierung und Gigadynamaximierung möglich ist.