Pokémon Go Himmlisches Teamwork: Das bringt dir die neue Jahreszeit

Mit Himmlisches Teamwork hat Niantic die neue Jahreszeit in Pokémon Go vorgestellt.

Diese beginnt am 1. Juni 2024 um 10 Uhr und läuft bis zum 3. September 2024 um 10 Uhr.

Himmlisches Teamwork bringt neue Events zu Pokémon Go

In diese Jahreszeit fällt unter anderem das diesjährige Pokémon Go Fest. Es findet vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 im japanischen Sendai, vom 14. bis 16. Juni 2024 in Madrid, vom 5. bis 7. Juli 2024 in New York sowie am 13. und 14. Juli 2024 weltweit statt.

Im Zuge dessen gibt Necrozma sein Debüt im Spiel, ihr könnt es in Form von Necrozma (Abendmähne) und Necrozma (Morgenschwingen) in Raids bekämpfen. Ebenso kommt im Zuge dessen Marshadow ins Spiel.

Jeden Monat in dieser Jahreszeit bekommt ihr weiterhin eine kostenlose befristete Forschung, obendrein finden immer von Samstag bis Sonntag und von Montag bis Dienstag Pokéstop-Showcases statt.

Die Community Days der aktuellen Jahreszeit sind für den 9. Juni 2024, den 21. Juli 2024 und den 31. August 2024 geplant, am 22. Juni 2024 findet zudem ein Community Day Classic statt.

Neben einigen wechselnden Pokémon je nach Region bekommt ihr weiterhin einen zusätzlichen Spezialtausch pro Tag, mehr EP für den ersten Fang des Tages und die Wahrscheinlichkeit, XL-Bonbons zu finden, steigt für Trainerinnen und Trainer ab Level 31, wenn ihr mit eurem Kumpel spazieren geht.