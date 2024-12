Pokémon Go Neujahr 2025: Jahreswechsel mit Shiny-Bonus und besonderen Pokémon - Das musst du wissen!

Der Jahreswechsel wird in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go mit dem Event Neujahr 2025 gefeiert, das euch über den Jahreswechsel mit ein paar besonderen Pokémon und einem Shiny-Bonus ins Spiel locken soll.

Das Neujahrs-Event beginnt am Montag, den 30. Dezember 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 1. Januar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über das Neujahrs-Event in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Neujahr 2025 Inhalt:

Pokémon Go Neujahr 2025: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während des Neujahrs-Events gilt für die wilden Pokémon, die häufiger erscheinen, eine erhöhte Chance, ein schillerndes Exemplar zu finden.

Pokémon Go Neujahr 2025 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Pummeluff mit Schleife*

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit*

Waumpel mit Partyhut*

Pokémon Go Neujahr 2025 - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Schneeflocken-Mütze* Stufe 3 Rattikarl mit Partyhut*

Woingenau mit Partyhut*

Pokémon Go Neujahr 2025 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Event-Pokémon

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Feiert den Jahreswechsel mit besonderen Pokémon.

Pokémon Go Neujahr 2025: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr 2.025 Fang-EP für fabelhafte Würfe, ebenso gilt der schon erwähnte Shiny-Bonus mit höherer Chance bei den besonderen wilden Pokémon, die während des Events auftauchen.

Darüber hinaus könnt ihr während des Neujahrs-Events wieder festliche Feuerwerke am Himmel sehen.

Pokémon Go Neujahr 2025: Befristete Forschungen

Einerseits gibt es beim Neujahrs-Event eine kostenlose befristete Forschung für alle Spielerinnen und Spieler. Schließt ihr deren Aufgaben ab, könnt ihr Sternenstaub und Event-Pokémon als Belohnung erhalten.

Für rund drei Euro bekommt ihr zudem eine kostenpflichtige befristete Forschung im In-Game-Shop zu kaufen. Wenn ihr deren Aufgaben abschließt, könnt ihr drei Premium-Kampf-Pässe, drei Glücks-Eier, 2.025 Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon wie Pikachu mit Schneeflocken-Mütze, Rattikarl mit Partyhut und Woingenau mit Partyhut als Belohnung erhalten.

