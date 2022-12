Pokémon Go: Neujahrs Event 2023 - Diese Pokémon tauchen jetzt häufiger auf

Das Jahr 2023 beginnt mit dem traditionellen Neujahrs-Event in Pokémon Go. Bei diesen kleinen Festlichkeiten profitiert ihr von Boni und könnt besondere Pokémon fangen!

Das Neujahrs-Event in Pokémon Go startet am 31. Dezember 2022 um 20 Uhr und endet am 4. Januar 2023 um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon ihr beim Neujahrs-Event fangen könnt und welche Boni es gibt.

Inhalt:

Welche Pokémon tauchen beim Neujahrs-Event 2023 auf?

Zwei Pokémon geben während des Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go ihr Debüt.

Einerseits könnt ihr euch ein Pikachu mit Party-Zylinder sichern, auch als schillerndes Exemplar. Und das Hoothoot mit Neujahrs-Outfit, das ihr bereits kennt, lässt sich mit dem Beginn des Events zu einem Noctuh mit Neujahrs-Outfit entwickeln.

Pokémon Go: Neujahrs-Event 2023 – Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen beim Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go häufiger in der Wildnis auf:

Pikachu mit Party-Zylinder (schillernd möglich)

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit (schillernd möglich)

Waumpel mit Partyhut (schillernd möglich)

Pokémon Go: Neujahrs-Event 2023 – Pokémon in Eiern

Erhaltet ihr während des Neujahrs-Event 2023 in Pokémon 7-km-Eier, können daraus folgende Pokémon schlüpfen:

Pichu mit Partyhut (schillernd möglich)

Pii (schillernd möglich)

Fluffeluff (schillernd möglich)

Togepi (schillernd möglich)

Rabauz (schillernd möglich)

Kussilla (schillernd möglich)

Elekid (schillernd möglich)

Magby (schillernd möglich)

Azurill (schillernd möglich)

Isso (schillernd möglich)

Pokémon Go: Neujahrs-Event 2023 – Pokémon in Raids

Lust auf einen Raid? Beim Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go erwarten euch folgende Pokémon in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Bisasam mit Partyhut (schillernd möglich)

Glumanda mit Partyhut (schillernd möglich)

Schiggy mit Partyhut (schillernd möglich)

Pikachu mit Party-Zylinder (schillernd möglich)

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit (schillernd möglich) Stufe 3 Rattikarl mit Partyhut (schillernd möglich)

Nidorino mit Partyhut (schillernd möglich)

Gengar mit Partyhut (schillernd möglich)

Woingenau mit Partyhut (schillernd möglich) Stufe 5 Reshiram (schillernd möglich) Mega Mega-Stahlos (schillernd möglich)

Welche Boni gibt es beim Neujahrs-Event 2023?

Es gibt auch noch verschiedene Boni während des Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go.

Wenn ihr Eier im Event-Zeitraum in eine Brutmaschine legt, schlüpfen diese doppelt so schnell. Und für die ersten drei Eier, die währenddessen mithilfe des Widgets für Pokémon-Eier ausgebrütet werden, gibt es eine geviertelte Schlüpf-Distanz.

Bedenkt dabei, dass diese Boni nicht aufeinander angerechnet werden.

Darüber hinaus könnt ihr euch in Raid-Kämpfen eine exklusive Attacke für das legendäre Pokémon Reshiram sichern. Fangt ihr es im Event-Zeitraum, beherrscht es die Attacke Kreuzflamme.

