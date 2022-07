Pokémon Go: Perlu entwickeln - So bekommt ihr Aalabyss und Saganabyss

Das Muschel-Pokémon Perlu verfügt in Pokémon Go über zwei Entwicklungen. Es gehört zum Typ Wasser und ist Teil der dritten Pokémon.Generation. Seine beiden Entwicklungen hören wiederum auf die Namen Aalabyss und Saganabyss.

Aber was müsst ihr tun, um sie in Pokémon Go zu bekommen? Unser Guide zeigt euch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ihr Perlu entwickeln könnt.

Alles über die Entwicklung von Perlu in Pokémon Go:

Perlu, Aalabyss und Saganabyss in Pokémon Go

Perlu ist ein fleischfressendes Pokémon, das seine Beute mit seiner Schale so lange festklemmt, bis sie sich nicht mehr rührt. Gleichzeitig ist seine Perle besonders viel Wert, weit mehr als die von Muschas.

Alabyss' Stärke ist definitiv nicht das Schwimmen. Mit seinem schwingenden Schweif lockt es Beute an und verschluckt sie dann ganz. Alabyss lebt vor allem in der Tiefsee und in Legenden heißt es, dass sich Unheilvolles anbahnt, wenn ein Alabyss am Strand gesichtet wird.

Die Farbe von Saganabyss ändert sich abhängig von der Wassertemperatur. Von seiner Beute saugt es die Körpersäfte aus. Der Rest, der noch übrig bleibt, sinkt zu Boden und dient anderen Pokémon als Nahrung.

Wie fange ich Perlu in Pokémon Go?

Es besteht die Möglichkeit, dass ihr Perlu in Pokémon in der Wildnis über den Weg läuft. Vor allem in der Nähe von Gewässern solltet ihr die Augen danach offen halten. Immer mal wieder ist es auch möglich, dass Perlu bei bestimmten Events häufiger auftaucht.

Mit einer erforderlichen Portion Glück findet ihr auch ein schillerndes Perlu.

Wie entwickle ich Perlu zu Aalabyss und Saganabyss in Pokémon Go?

Ihr könnt euer Perlu in Pokémon Go zu Aalabyss und Saganabyss entwickeln. Wenn ihr alle drei Pokémon für euren Pokédex haben möchtet, müsst ihr die Voraussetzungen für ihre Entwicklungen erfüllen.

So entwickelt ihr Perlu zu Aalabyss und Saganabyss:

Perlu zu Aalabyss entwickeln: 50 Bonbons, Entwicklung wird vom Zufall bestimmt

50 Bonbons, Entwicklung wird vom Zufall bestimmt Perlu zu Saganabyss entwickeln: 50 Bonbons, Entwicklung wird vom Zufall bestimmt

Welche Attacken haben Perlu, Aalabyss und Saganabyss in Pokémon Go?

Perlu, Aalabyss und Saganabyss verfügen in Pokémon Go über unterschiedliche Attacken. Und das sind folgende:

Perlu

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Aquaknarre (Wasser) Lade-Attacken Eisstrahl (Eis)

Aquawelle (Wasser)

Bodyslam (Normal)

Aalabyss

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Biss (Unlicht)

Aquaknarre (Wasser) Lade-Attacken Eisstrahl (Eis)

Nassschweif (Wasser)

Knirscher (Unlicht)

Saganabyss

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Aquaknarre (Wasser)

Konfusion (Psycho) Lade-Attacken Diebeskuss (Fee)

Aquawelle (Wasser)

Psychokinese (Psycho)

Viel Glück dabei, Perlu zu fangen und zu entwickeln!

