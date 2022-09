Pokémon Go: Piepi-Party - Alle Infos zum Mondschein-Event

Ein weiterer Teil des Psycho-Spektakels 2022 in Pokémon Go ist die Piepi-Party, ein Event, bei dem das gleichnamige Pokémon im Fokus steht.

Die Piepi-Party in Pokémon Go findet am Samstag, dem 10. September 2022, im Zeitraum von 18 bis 21 Uhr statt.

In unserem Guide haben wir alle Infos für euch, die ihr über die Piepi-Party wissen müsst.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was kann ich bei der Piepi-Party machen?

Wie der Name des Events bereits unmissverständlich verdeutlicht, geht es bei der Piepi-Party ausschließlich um das Fee-Pokémon Piepi.

Laut Niantic versammeln sich weltweit Piepi in Vorbereitung auf den Vollmond. Für euch bedeutet das, dass vermehrt wilde Piepi in der Umgebung erscheinen.

Mehr zum Psycho-Spektakel in Pokémon Go:

Von 18 bis 21 Uhr sollte in Pokémon Go also alles voller Piepi sein. Und wenn ihr >Glück habt, begegnet ihr dabei auch einem schillernden Piepi.

Abseits dessen sind aber leider keine weiteren Boni für das Event angekündigt. Ihr könnt in diesen drei Stunden einfach mehr Piepi fangen, nicht mehr und nicht weniger.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go