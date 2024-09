Pokémon Go Psycho-Spektakel: Neue Pokémon und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Auch in diesem Jahr findet wieder das Psycho-Spektakel in Pokémon Go statt. Wie ihr es bereits kennt, stehen dabei besonders Psycho-Pokémon im Fokus. Es gibt außerdem neue Pokémon und einen Shiny-Bonus!

Das Psycho-Spektakel 2024 beginnt am Mittwoch, den 18. September 2024, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 22. September 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Psycho-Spektakel 2024 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Psycho-Spektakel Inhalt:

Pokémon Go Psycho-Spektakel: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit dem Psycho-Spektakel 2024 kommen neue Pokémon zu Pokémon Go. Ihr könnt zum Beispiel erstmals das Pokémon Brimova fangen und es anschließend zu Brimano und Silembrim entwickeln.

Weitere Infos zu Brimova findet ihr hier: Pokémon Go: Brimova - 100 % IV und wie Shiny Brimano und Silembrim aussehen

Ebenfalls neu ist Tanhel als Dynamax-Pokémon, das in Dyna-Kämpfen der stufe 3 sein Debüt gibt.

Und bei Bubungus, die ihr als Belohnung für erfüllte Feldforschungen erhaltet, besteht eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar.

Pokémon Go Psycho-Spektakel - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Trasla*

Spoink*

Mollimorba*

Monozyto*

Pygraulon*

Parfi*

Flauschling*

Iscalar*

Bubungus*

Brimova

Pokémon Go Psycho-Spektakel - Eier

Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Flunkifer*

Klingplim*

Psiau*

Brimova

Pokémon Go Psycho-Spektakel - Feldforschungen

Folgenden Pokémon könnt ihr für das Erfüllen von Feldforschungsaufgaben als Belohnung begegnen:

Mollimorba*

Monozyto*

Pygraulon*

Parfi*

Flauschling*

Bubungus*

Brimova

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Psycho-Pokémon stehen hier im Fokus.

Zurück zum Pokémon Go Psycho-Spektakel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Psycho-Spektakel: Welche Boni gibt es?

Während des Events könnt ihr einerseits doppelten Fang-Sternenstaub erhalten.

Andererseits bekommt ihr zusätzliche Fang-Bonbons für gute, großartige oder fabelhafte Würfe und bei entsprechenden Würfen besteht zudem noch eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons für Trainer ab Level 31.

Zurück zum Pokémon Go Psycho-Spektakel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Psycho-Spektakel: Befristete Forschung

Im In-Game-Shop könnt ihr für rund 3 Euro eine befristete Forschung zum Psycho-Spektakel 2024 freischalten.

Unter anderem erhaltet ihr dabei eine Brutmaschine, eine Super-Brutmaschine, ein Sternenstück, 15.000 EP sowie Begegnungen mit Bubungus und Brimova als Belohnungen.

Zurück zum Pokémon Go Psycho-Spektakel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Psycho-Spektakel: Sammler-Herausforderungen

Außerdem bringt das Psycho-Spektakel 2024 in Pokémon Go noch neue Sammler-Herausforderungen mit sich. Meistert ihr diese, könnt ihr Sternenstaub, EP und mehrere Begegnungen mit Brimova als Belohnungen erhalten.

Zurück zum Pokémon Go Psycho-Spektakel Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go