Pokémon Go Purzelnde Purmel: Mit neuen Shinys und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Mit Purzelnde Purmel startet ein weiteres Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go. Unter anderem feiern hier mehrere Shinys ihr Debüt, darüber hinaus gibt es einen Shiny-Bonus für ein Pokémon.

Pokémon Go Genre: Augmented Reality

Plattform: iOS, Android

Release: 6. Juli 2016

Entwickler / Publisher: Niantic

Das Event Purzelnde Purmel beginnt am Dienstag, den 18. Februar 2025, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 20. Februar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über Purzelnde Purmel in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Purzelnde Purmel Inhalt:

Pokémon Go Purzelnde Purmel: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei diesem neuen Event geben gleich mehrere neue Pokémon ihr Shiny-Debüt. Bekommen könnt ihr zum Beispiel ein schillerndes Purmel. Damit werden zugleich auch die Entwicklungen als Shiny-Varianten eingeführt, also könnt ihr ebenso ein schillerndes Puponcho und ein schillerndes Vivillon erhalten.

Um Purmel zu begegnen, müsst ihr Postkarten von Trainern aus aller Welt anpinnen. Zugleich ist dabei auch die Wahrscheinlichkeit, einem schillernden Purmel zu begegnen, erhöht. Generell besteht auch eine erhöhte Chance auf schillernde Taubsi.

Pokémon Go Purzelnde Purmel - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Raupy*

Taubsi*

Habitak*

Waumpel*

*Staralili

Pokémon Go Purzelnde Purmel - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Sonderbonbons

Begegnungen mit Event-Pokémon

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Purmel gibt es nun auch als Shiny.

Zurück zum Pokémon Purzelnde Purmel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Purzelnde Purmel: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr unter anderem doppelte EP für das Drehen von Pokéstops sowie fünffache EP für das allererste Drehen eines Pokéstops.

Außerdem könnt ihr bis zu 40 Geschenke pro Tag öffnen. Habt ihr das Ticket "Eierlei Zugang: Februar" gekauft, könnt ihr sogar bis zu 60 Geschenke pro Tag öffnen.

Zurück zum Pokémon Purzelnde Purmel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Purzelnde Purmel: Sammler-Herausforderungen

Während des Events erhaltet ihr zudem eine neue Sammler-Herausforderung. Meistert ihr deren Aufgaben rund ums Entwickeln von Pokémon, könnt ihr EP, Sternenstaub und eine Begegnung mit Sichlor als Belohnung erhalten.

Sammler-Herausforderung: Purzelnde Purmel

Aufgabe Belohnung Fange ein Staralili

Entwickle Staralili zu Staravia

Entwickle Staravia zu Staraptor

Fange ein Raupy

Entwickle Raupy zu Safcon

Entwickle Safcon zu Smettbo 5.000 EP

2.500 Sternenstaub

Begegnung mit Sichlor

Zurück zum Pokémon Purzelnde Purmel Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Purzelnde Purmel: Befristete Forschung

Das Event bringt obendrein eine neue, optionale befristete Forschung mit sich, die ihr euch für rund 6 Euro im In-Game-Shop kaufen könnt.

Erfüllt ihr deren Aufgaben bis zum Ende des Events, könnt ihr unter anderem 16.500 Sternenstaub, drei Sonderbonbons, eine Event-Avatarpose und Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen erhalten.

Befristete Forschung: Purzelnde Purmel (1/2)

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km 2.000 Sternenstaub Drehe 1 Pokéstop oder Arena Begegnung mit Raupy Drehe 2 Pokéstop oder Arena Begegnung mit Safcon Drehe 3 Pokéstop oder Arena Begegnung mit Smettbo Belohnungen Avatar-Pose, 2.500 Sternenstaub, 1 Sternenstück

Befristete Forschung: Purzelnde Purmel (2/2)

Aufgabe Belohnung Verschicke ein Geschenk mit einem Sticker 1 Rauch Gehe 2 km 3.000 Sternenstaub Gehe 3 km 4.000 Sternenstaub Drehe 3 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Waumpel Drehe 6 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Schaloko Drehe 9 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Papinella Belohnungen 3 Sonderbonbons, 5.000 Sternenstaub, 10.000 EP

Zurück zum Pokémon Purzelnde Purmel Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go