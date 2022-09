Pokémon Go: Raid-Tag mit Deoxys - Alle Infos zum Event

Als Teil des Psycho-Spektakels 2022 findet auch ein Raid-Tag mit Deoxys in Pokémon Go statt, bei dem das Mysteriöse Psycho-Pokémon im Mittelpunkt steht.

Der Raid-Tag mit Deoxys findet am Sonntag, dem 11. September 2022, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr Ortszeit statt. In diesem Zeitraum dreht sich in den Raids in Pokémon Go alles um Deoxys.

Nachfolgend zeigt euch unser Guide, was ihr über das Raid-Event mit Deoxys wissen müsst.

Inhalt:

Was kann ich beim Raid-Tag mit Deoxys machen?

Wie erwähnt, dreht sich beim Raid-Tag mit Deoxys im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr alles um das Mysteriöse Pokémon.

Im Event-Zeitraum taucht das Pokémon vermehrt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auf. Und das betrifft diese Formen:

Deoxys (Normal)

Deoxys (Angriffsform)

Deoxys (Verteidigungsform)

Deoxys (Initiativeform)

Ferner gibt es folgende Boni im Event-Zeitraum des Raid-Tages mit Deoxys:

Ihr erhaltet bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe , wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Es besteht eine erhöhte Chance, nach einem Raid auf ein schillerndes Deoxys zu treffen.

Weitere Informationen dazu, wie ihr Deoxys besiegen könnt, findet ihr hier: Pokémon Go: Deoxys besiegen - Beste Konter

