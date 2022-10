Pokémon Go: Raid-Tag mit Mega-Garados - Alle Infos zum Event

Heute findet ein neuer Raid-Tag in Pokémon Go statt, dabei steht diesmal das Pokémon Mega-Garados im Fokus. Wobei die Bezeichnung "Raid-Tag" etwas übertrieben ist.

Der Raid-Tag mit Mega-Garados findet nämlich am heutigen 8. Oktober nur im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr Ortszeit statt.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was euch am Raid-Tag mit Mega-Garados in Pokémon Go alles erwartet.

Inhalt:

Was kann ich am Raid-Tag mit Mega-Garados machen?

Währnd des Raid-Tages mit Mega-Garados trefft ihr das Pokémon im Event-Zeitraum häufiger in Raid-Kämpfen an. Anders gesagt: Ihr solltet ihm an so gut wie jeder Ecke beziehungsweise Arena über den Weg laufen.

Gleichzeitig belohnt man euch dafür, wenn ihr euch vor die Tür wagt, denn ihr könnt während des Events bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe erhalten, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Zu guter Letzt gibt es auch noch eine erhöhte Chance auf ein schillerndes Garados, vielleicht habt ihr also beim Fangen Glück und findet eines dieser seltenen Exemplare.

Wie ihr Mega-Garados besiegen könnt, verraten wir euch auf dieser Seite: Pokémon Go: So besiegst du Mega-Garados - Beste Konter.

