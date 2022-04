Pokémon Go: Rocket-Teamausflug - Alle Infos zum Event!

Der April beginnt in Pokémon Go mit dem Rocket-Teamausflug-Event. Hier erwartet euch die nächste neue Spezialforschung des Monats, darüber hinaus geben neue Pokémon ihr Debüt im Spiel.

Alles über das Aprilscherz-Event in Pokémon Go:

Wann startet und endet der Rocket-Teamausflug in Pokémon Go?

Der Rocket-Teamausflug in Pokémon Go beginnt am Sonntag, dem 3. April 2022, um 0 Uhr Ortszeit. Das Event endet letztlich am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 23:59 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon kann ich während des Rocket-Teamausflugs in Pokémon Go fangen?

Das Event hat keine größeren Auswirkungen auf Pokémon, die in der Wildnis auftauchen. Allerdings gibt damit Molunk sein Debüt im Spiel. Das Pokémon schlüpft aus 12km-Eiern. Habt ihr 50 Molunk-Bonbons gesammelt, könnt ihr ein weibliches Molunk zu einem Amfira entwickeln.

Exklusive Feldforschungen während des Aprilscherz-Events in Pokémon Go:

Fange 3 Crypto-Pokémon – 750 Sternenstaub

Besiege einen Team-Go-Rocket-Anführer – Begegnung mit Zurrokex

Besiege 2 Team-Go-Rocket-Rüpel – 2 Hypertränke, 2 Beleber

Erlöse 3 Crypto-Pokémon – Begegnung mit Sniebel

Wie löse ich die Spezialforschung Lautlose List in Pokémon Go?

Mit dem Event wurde zugleich eine neue Spezialforschung eingeführt, die sich auf Team Go Rocket konzentriert. So löst ihr sie:

Lautlose List (1/6)

Gewinne 1 Raid – Begegnung mit Kapilz

Besiege 3 Team-Go-Rocket-Rüpel – 3 Supertränke

Fange 1 Crypto-Pokémon – 1 Beleber

Belohnung: 1.000 EP, 15 Pokébälle, 3 Sonderbonbons

Lautlose List (2/6)

Fange 5 Crypto-Pokémon– 10 Sananabeeren

Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander – 10 Himmihbeeren

Besiege 5 Team-Go-Rücket-Rüpel – 10 Nanabbeeren

Belohnung: 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub, 10 Superbälle

Lautlose List (3/6)

Erlöse 5 Crypto-Pokémon – 1.000 EP

Besiege 5 Team-Go-Rücket-Rüpel – 1.000 EP

Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel – 1.000 EP

Belohnung: 2.000 EP, 15 Superbälle, 1 Rocket-Radar

Lautlose List (4/6)

Besiege Team-Go-Rocket-Anführer Arlo – 1.500 EP

Besiege Team-Go-Rocket-Anführer Cliff – 1.500 EP

Besiege Team-Go-Rocket-Anführer Sierra – 1.500 EP

Belohnung: 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Super-Rocket-Radar

Lautlose List (5/6)

Finde den Team-Go-Rocket-Boss – 5 Top-Tränke

Bekämpfe den Team-Go-Rocket-Boss – 20 Hyperbälle

Besiege den Team-Go-Rocket-Boss – 15 Top-Beleber

Belohnung: 3.000 EP, 1 Glücksei, 2 Goldene Himmihbeeren

Lautlose List (6/6)

Belohnung abholen – 2.500 EP

Belohnung abholen – 2.500 EP

Belohnung abholen – 2.500 EP

Belohnung: 1 Lade-TM, 1 Sofort-TM, 2 Silberne Sananabeeren

