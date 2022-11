Pokémon Go: Schlingking besiegen - Beste Konter

Mit dem Gaumenfolter-Pokémon Schlingking findet eine weitere Ultrabestie ihren Weg in Pokémon Go. Wie die anderen zuvor, könnt ihr auch Schlingking in Raids bekämpfen und anschließend fangen.

Ihr begegnet dem Pokémon in Pokémon Go in Fünf-Sterne-Raids und in unserem Guide zeigen wir euch die besten Konter gegen Schlingking.

Inhalt:

Wie besiege ich Schlingking?

Nachfolgend zeigen wir euch die besten Pokémon, die euch dabei helfen, Schlingking in Pokémon Go zu besiegen.

Schlingking Typ: Unlicht, Drache Schlingking ist schwach gegen: Fee, Kampf, Käfer, Eis, Drache

Was ist der beste Konter gegen Schlingking in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Guardevoir mit den Attacken Charme und Zauberschein der beste Konter gegen Schlingking.

Weitere effektive Konter gegen Schlingking:

Pokémon Attacken Togekiss Charme

Zauberschein Guardevoir Charme

Zauberschein Zacian Ruckzuckhieb

Knuddler Granbull Charme

Knuddler Primarene Charme

Mondgewalt Feelinara Charme

Zauberschein Voltriant Donnerschock

Zauberschein Galar-Gallopa Feenbrise

Knuddler Mega-Simsala Konter

Zauberschein Mega-Latias Charme

Wutanfall Mega-Banette Bürde

Zauberschein Crypto-Granbull Charme

Knuddler Crypto-Simsala Konter

Zauberschein Crypto-Ursaring Konter

Knuddler Crypto-Brutalanda Drachenrute

Wutanfall Crypto-Dragoran Drachenrute

Wutanfall

Schlingking

Wie viele WP hat Schlingking in Pokémon Go?

Mit folgenden WP-Werten ist bei Schlingking in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 26.545

- 26.545 Maximale WP beim Fangen von Schlingking - 1.650

- 1.650 Maximale WP beim Fangen von Schlingking mit Wetterboost (Windig, Nebel) - 2.062

Welche Attacken hat Schlingking in Pokémon Go?

Welche Attacken beherrscht Schlingking in Pokémon Go? Hier sind die Antworten:

Schlingking – Mögliche Attacken:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Drachenrute (Drache)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Schlammwoge (Gift)

Knirscher (Unlicht)

Wutanfall (Drache)

Alles, was wir über Schlingking wissen

Wie die anderen Ultrabestien auch, wirkt das Aussehen von Schlingking in unserer Welt gefährlich und fremdartig, während es in seiner ursprünglichen Heimat als ganz gewöhnliches Lebewesen betrachtet wird.

Schlingking scheint, wie der Name bereits andeutet, immer hungrig zu sein und ist ununterbrochen am fressen.

