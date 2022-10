Pokémon Go: Shuppet - 100 % IV und wie Shiny Banette aussieht

Shuppet gilt auch als Puppe-Pokémon, sieht aber selbst tatsächlich weniger wie eine Puppe aus. Das trifft schon eher auf die Entwicklung Banette zu. In Pokémon Go könnt ihr Shuppet bereits seit einer Weile fangen.

Es wurde relativ früh in Pokémon Go eingeführt und ihr könnt es vor allem in bestimmten Jahres- und Tageszeiten häufiger antreffen.

Wir verraten euch in unserem Guide die perfekten IV-Werte für Shuppet in Pokémon Go und zeigen euch, ob ihr auch ein schillerndes Shuppet fangen könnt und wie dieses aussieht.

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Shuppet in Pokémon Go?

"Perfekt" steht in Pokémon Go für verschiedene Dinge und die sind abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon tun möchtet. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert des jeweiligen Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon beim Fangen lässt sich einordnen, ob das Shuppet perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Shuppet mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 873 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 945 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Ist Banette gut für PVP

Die kurze Antwort darauf, ob Banette gut für Trainerkämpfe ist, lautet: Nein. Aber es ist auch kein Totalausfall. Wenn, dann solltet ihr auf folgende Attacken setzen: Dunkelklaue, Spukball sowie Donner als zweite Lade-Attacke.

Es ist eine gute Kombination mit schnellen Attacken, die Druck auf die Schilde ausübt. Und Donner als Zweitattacke kann euch im Kampf gegen Pokémon wie Azumarill und Panzaeron in der Superliga helfen.

Banettes Problem ist, dass es einfach von den Werten her bessere Optionen gibt, zumal Banette noch anfälliger ist als etwa Gengar – und das hat wiederum bessere Attacken.

Mit Blick auf die Hyperliga schlägt sich Banette etwas besser. Gegen Cresselia und Walraisa kann es sich durchsetzen, hat aber gegen Giratina in der Wandelform, Sumpex, Fiaro, Alola-Sleimok und Trombork keine Chance.

Sein Maximum auf Level 50 erreicht Banette mit 2.498 WP (und 6/15/15), was zweierlei Bedeutung hat: Einerseits lohnt es sich nicht, den Sternenstaub dafür auszugeben. Ebenso ist es in der Meisterliga nutzlos.

Gibt es Shiny Shuppet in Pokémon Go?

Shiny Shuppet lässt sich in Pokémon Go fangen, wenn ihr Glück habt, ebenso könnt ihr es zu einem Shiny Banette entwickeln.

Bereits zum Halloween-Event 2017 wurde das schillernde Shuppet in Pokémon Go eingeführt. Wer das nötige Glück hatte, ist vielleicht schon einem über den Weg gelaufen.

Hier und da taucht Shuppet häufiger bei Events auf, wo ihr die Chance nutzen und es verstärkt anklicken solltet, um mit etwas Glück ein Shiny zu finden.

Zur Entwicklung von Shuppet zu Banette benötigt ihr 50 Bonbons.

Wie sieht Shiny Shuppet aus?

Shuppet hat in seiner schillernden Form einen leicht grünlichen Look, während Banette in der Shiny-Version eher eine bläuliche Farbe annimmt. Anders gesagt: Beide sind ganz gut von der jeweils normalen Variante zu unterscheiden und sehen dabei auch noch recht cool aus.

Shiny Shuppet und Shiny Banette.

