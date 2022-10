Pokémon Go: So besiegst du Mega-Banette - Beste Konter

Mega-Banette ist eine der neuesten Mega-Entwicklungen in Pokémon Go. Ihr könnt sie dort selbst auslösen, aber auch Mega-Banette in Raids bekämpfen. Dadurch erhaltet ihr die erforderliche Mega-Energie für die erstmalige Mega-Entwicklung.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Pokémon euch in Pokémon Go dabei helfen können. Wir haben die besten Konter für euch, mit denen ihr Mega-Banette besiegen werdet.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Banette?

Die folgenden Pokémon helfen euch beim Kampf gegen Mega-Banette in Pokémon Go:

Mega-Banette Typ: Geist Mega-Banette ist schwach gegen: Geist, Unlicht

Was ist der beste Konter gegen Mega-Banette in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Gengar mit den Attacken Dunkelklaue und Spukball der beste Konter gegen Mega-Banette .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Banette:

Pokémon Attacken Darkrai Standpauke

Finsteraura Giratina (Urform) Dunkelklaue

Spukball Yveltal Standpauke

Finsteraura Hoopa (Entfesselt) Erstauner

Finsteraura Katagami Rasierblatt

Laubklinge Trikephalo Biss

Wirbler Despotar Biss

Knirscher Zarude Biss

Finsteraura Mega-Hundemon Standpauke

Schmarotzer Mega-Garados Biss

Knirscher Mega-Banette Dunkelklaue

Spukball Crypto-Despotar Biss

Knirscher Crypto-Hundemon Standpauke

Schmarotzer Crypto-Raikou Donnerschock

Spukball Crypto-Mewtu Psychoklinge

Spukball Crypto-Snibunna Standpauke

Schmarotzer

Wie viele WP hat Mega-Banette in Pokémon Go?

In Pokémon Go könnt ihr die folgenden WP-Werte bei Mega-Banette erwarten:

Raid-Boss-WP - 52.980 WP

52.980 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Banette - 2.053 WP

2.053 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Banette mit Wetterverstärkung (Nebel) - 2.567 WP

Welche Attacken hat Mega-Banette in Pokémon Go?

In Pokémon Go kann Mega-Banette die folgenden Attacken beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Bürde (Geist)

Dunkelklaue (Geist) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Donner (Elektro)

Zauberschein (Fee)

Alles, was wir über Banette wissen

Banette wurde einst als Plüschpuppe weggeworfen, weswegen es von Hass erfüllt ist und nach dem Täter sucht, um Rache auszuüben. Es soll sich aber wieder in eine Plüschpuppe zurückverwandeln, wenn es den Eindruck hat, geliebt zu werden.

Mega-Banette wird wiederum durch gewaltige Energiemengen verstärkt, die seinen Fluch unbeherrschbar machen. Selbst auf seinen Trainer ist es nicht gut zu sprechen.

Durch die Mega-Entwicklung quillt die Macht des Fluches, der auf dem Pokémon liegt und der durch den Reißverschluss eingesperrt war, über.

