Pokémon Go Stählerner Entschluss: 3 neue Pokémon + exklusive Attacken - Das musst du wissen!

Der Januar 2025 geht in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go mit dem Event Stählerner Entschluss weiter. Es bringt euch unter anderem brandneue Pokémon und exklusive Attacken.

Stählerner Entschluss beginnt am Dienstag, den 21. Januar 2025, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 26. Januar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Stählerner Entschluss in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Stählerner Entschluss Inhalt:

Pokémon Go Stählerner Entschluss: Welche Pokémon kann ich fangen?

Insgesamt drei Pokémon aus der Galar-Region feiern bei diesem Event ihr Debüt im Spiel. Dabei handelt es sich unter anderem um das Pokémon Meikro. Zusätzlich dazu kommen dann auch dessen beide Entwicklungen Kranoviz und Krarmor ins Spiel.

Ihr könnt Meikro für 25 Bonbons zu Kranoviz entwickeln, dann braucht ihr 100 weitere Bonbons, um daraus ein Krarmor zu machen.

Pokémon Go Stählerner Entschluss - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Piepi*

Machollo*

Karnimani*

Marill*

Hoppspross*

Paldea-Felino*

Schilterus*

Scoppel*

Rocara

Garstella*

Pokémon Go Stählerner Entschluss - Raids

In Raids könnt ihr beim Event gegen diese Pokémon kämpfen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Schlurp*

Pionskora*

Pam-Pam*

Amarino* Stufe 5 Bis 24. Januar, 10 Uhr: Deoxys (Angriffsform)*

Bis 24. Januar, 10 Uhr: Deoxys (Verteidigungsform)*

Ab 24. Januar, 10 Uhr: Dialga* Mega-Raids Bis 24. Januar, 10 Uhr: Mega-Galagladi*

Ab 24. Januar, 10 Uhr: Mega-Meditalis*

Pokémon Go Stählerner Entschluss - Eier

Aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Schilterus*

Rocara

Garstella*

Meikro

Pokémon Go Stählerner Entschluss - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Pokébälle

Beleber

Supertränke

Begegnungen mit Event-Pokémon

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Ihr könnt drei neue Pokémon bekommen.

Pokémon Go Stählerner Entschluss: Welche Boni gibt es?

Während des Events Stählerner Entschluss könnt ihr eine Lade-TM verwenden, damit ein Crypto-Pokémon die Lade Attacke "Frustration" vergisst.

Darüber hinaus ziehen Magnet-Lockmodule während des Events andere Pokémon, darunter zum Beispiel Onix, Tanhel, Schilterus und Meikro.

Weiterhin besteht im Event-Zeitraum die Möglichkeit, dass bestimmte Pokémon besondere Attacken erlernen können:

Machomei: Entwickelt Maschock während des Events, damit euer Machomei die Sofort-Attacke "Karateschlag" erlernt.

Entwickelt Maschock während des Events, damit euer Machomei die Sofort-Attacke "Karateschlag" erlernt. Impergator: Entwickelt Tyracroc während des Events, damit euer Impergator die Lade-Attacke "Aquahaubitze" erlernt.

Entwickelt Tyracroc während des Events, damit euer Impergator die Lade-Attacke "Aquahaubitze" erlernt. Morlord: Entwickelt Felino während des Events, damit euer Morlord die Lade-Attacke "Nassschweif" erlernt.

Entwickelt Felino während des Events, damit euer Morlord die Lade-Attacke "Nassschweif" erlernt. Schlurplek: Entwickelt Schlurp während des Events, damit euer Schlurplek die Lade-Attacke "Bodyslam" erlernt.

Entwickelt Schlurp während des Events, damit euer Schlurplek die Lade-Attacke "Bodyslam" erlernt. Krarmor: Entwickelt Kranoviz während des Events, damit euer Krarmor die Lade-Attacke "Eisenschädel" erlernt.

Entwickelt Kranoviz während des Events, damit euer Krarmor die Lade-Attacke "Eisenschädel" erlernt. Suelord: Entwickelt Paldea-Felino während des Events, damit euer Suelord die Lade-Attacke "Vielender" erlernt.

Mit dem Beginn des Events wird zudem bei der Spezialforschung Duales Schicksal ein weiterer Teil ergänzt.

Schließt ihr die neuen Aufgaben ab, könnt ihr unter anderem zwei Sofort-TMs, zwei Lade-TMs, ein Glücks-Ei und mehr erhalten.

Pokémon Go Stählerner Entschluss: Befristete Forschung

Zum Event könnt ihr optional eine kostenpflichtige befristete Forschung für rund 6 Euro kaufen. Kauft ihr diese, erhaltet ihr unter anderem während des Events doppelten Schlüpf-Sternstaub als Bonus.

Schließt ihr sämtliche Aufgaben der Forschung ab, könnt ihr zudem folgende Belohnungen erhalten:

5.000 EP

20.000 Sternenstaub

1 Top-Lade-TM

Begegnungen mit Event-Pokémon wie Galar-Smogmog, Azumarill, Grebbit und Suelord

Damit ihr nichts verpasst, müsst ihr die Aufgaben bis zum 26. Januar 2025 um 23:59 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben.

