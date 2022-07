Pokémon Go: Staralili entwickeln - Wie ihr Staravia und Staraptor bekommt

Das Pokémon Staralili gehört zu den Typen Normal und Flug, es ist Teil der vierten Pokémon-Generation. Ihr könnt es schon seit einer Weile in Pokémon Go fangen und zweimal weiterentwickeln: Staravia und Staraptor heißen die beiden Entwicklungen.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr über die Entwicklung von Staralili in Pokemon Go wissen müsst und wie sich Staralili entwickeln lässt.

Alles über die Entwicklung von Staralili in Pokémon Go:

Staralili, Staravia und Staraptor in Pokémon Go

Staralili bewegen sich häufig in großen Schwärmen, ihre Flügel können sie mit einer enormen Kraft schwingen. Sie sorgen für großen Lärm und halten stets Ausschau nach Käfer-Pokémon.

Auch Staravia sind in größeren Gruppen unterwegs, wobei es zwischen ihnen häufiger zu heftigen Kämpfen kommt. Besonders, wenn zwei Schwärme aufeinander treffen und sich um ein Revier streiten.

Wenn sich ein Staravia zu Staraptor entwickelt, verlässt dieses die Gruppe und lebt fortan alleine. Dank seiner ausgeprägten Muskeln kann es dabei sogar andere Pokémon im Flug tragen.

Staralili Staravia Staraptor

Wie fange ich Staralili in Pokémon Go?

Ihr könnt Staralili in Pokémon Go immer mal wieder in der Wildnis begegnen. Haltet also die Augen nach ihm offen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass es bei bestimmten Events häufiger auftaucht.

Mit etwas Glück findet ihr auch ein schillerndes Staralili.

Wie entwickle ich Staralili zu Staravia und Staraptor in Pokémon Go?

Euer Staralili lässt sich in Pokémon Go zu einem Staravia entwickeln, aus dem könnt ihr dann wiederum ein Staraptor machen. Wer alle drei Pokémon haben möchte, muss dafür folgende Voraussetzungen erfüllen.

So entwickelt ihr Staralili zu Staravia und Staraptor:

Staralili zu Staravia entwickeln: 25 Bonbons

25 Bonbons Staravia zu Staraptor entwickeln: 100 Bonbons

Welche Attacken haben Staralili, Staravia und Staraptor in Pokémon Go?

Natürlich haben Staralili, Staravia und Staraptor in Pokémon Go auch unterschiedliche Attacken. Hier sind alle im Überblick:

Staralili

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Ruckzuckhieb (Normal)

Tackle (Normal) Lade-Attacken Aero-Ass (Flug)

Sturzflug (Flug)

Frustration (Normal) – Crypto

Rückkehr (Normal) – Erlöst

Staravia

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Flügelschlag (Flug)

Ruckzuckhieb (Normal) Lade-Attacken Hitzewelle (Feuer)

Aero-Ass (Flug)

Sturzflug (Flug)

Frustration (Normal) – Crypto

Rückkehr (Normal) – Erlöst

Staraptor

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Flügelschlag (Flug)

Ruckzuckhieb (Normal) Lade-Attacken Hitzewelle (Feuer)

Nahkampf (Kampf)

Sturzflug (Flug)

Frustration (Normal) – Crypto

Rückkehr (Normal) – Erlöst

Viel Glück dabei, Staralili zu fangen und zu entwickeln!

