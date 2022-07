Pokémon Go: Staravia besiegen - Die besten Raid-Konter

Raid-Kämpfe der Stufe 4 gegen Staravia könnt ihr im Anschluss an den Community Day mit Staralili in Pokémon Go für begrenzte Zeit bestreiten.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welche Pokémon und Konter ihr benötigt, um Staravia in den Vier-Sterne-Raids von Pokémon Go zu besiegen.

Was ihr über Staravia in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Staravia?

Die folgenden Pokémon helfen euch dabei, Staravia in Pokémon Go zu bezwingen:

Staravia Typ: Normal, Flug Staravia ist schwach gegen: Elektro, Eis, Gestein

Was sind die besten Konter gegen Staravia in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Voltolos (Tiergeistform) Voltwechsel und Donnerblitz Zekrom Ladestrahl und Stromstoß Rameidon Katapult und Steinhagel Rihornior Katapult und Felswerfer Elevoltek Donnerschock und Stromstoß Raikou Donnerschock und Stromstroß Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Terrakium Katapult und Steinhagel Mega Voltenso Donnerzahn und Stromstoß Mega Aerodactyl Steinwurf und Steinhagel Mega Ampharos Voltwechsel und Blitzkanone Crypto Raikou Donnerschock und Stromstoß Crypto Elevoltek Donnerschock und Stromstoß Crypto Zapdos Donnerschock und Donnerblitz Crypto Magnezone Funkensprung und Stromstoß Crypto Mamutel Pulverschnee und Lawine

Wie viele WP hat Staravia in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten ist in Pokémon Go bei Staravia zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 15.550 WP Perfekte WP beim Fangen - 742 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig und teilweise bewölkt) -927

Welche Attacken hat Staravia in Pokémon Go?

Staravia kann in Pokémon Go die folgenden Attacken beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Ruckzuckhieb (Normal)

Flügelschlag (Flug) Lade-Attacken Hitzewelle (Feuer)

Sturzflug (Flug)

Aero-Ass (Flug)

Alles, was wir über Staravia wissen

Staravia neigen dazu, sich in größeren Gruppen durch die Gegend zu bewegen, wobei es zwischen ihnen immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt.

Häufig leben Staravia in Wäldern und auf Wiesen. Wenn zwei Schwärme aufeinandertreffen, bricht ein Revierkampf aus.

