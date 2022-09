Pokémon Go: Stollunior – 100 % IV und wie Shiny Stolloss aussieht

Stollunior ist auch als das Eisenpanzer-Pokémon bekannt und eines von vielen, das ihr in Pokémon Go fangen könnt. Und das relativ regelmäßig, es ist kein seltenes Pokémon.

Bisher hatte Stollunior keinen Community Day in Pokémon Go, daher ist es durchaus möglich, dass ihr noch kein schillerndes Stollunior habt oder noch nach einem Stollunior mit perfekten IV-Werten sucht.

Unser Guide zeigt euch, nach welchen Werten ihr Ausschau halten müsst und wie Shiny Stollunior sowie seine Entwicklungen aussehen.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind die perfekten Werte für Stollunior in Pokémon Go?

"Perfekt" kann in Pokémon Go für zwei Dinge stehen, abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon zu tun gedenkt. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert eines Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon lässt sich einordnen, ob das Stollunior vor euch perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Stollunior mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.121 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.214 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert noch an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Ist Stolloss gut für PVP?

Die kurze und einfache Antwort ist: Nein. Stollunior, Stollrak und Stolloss eignen sich eher weniger für die Go-Kampfliga.

Da es bisher keinen Community Day mit Stollunior gab, könnte sich das in Zukunft aber noch ändern. Wenn ihr also eines mit guten Werten fangt, stellt sicher, dass ihr mit der Entwicklung wartet, bis ihr womöglich eine exklusive Attacke damit bekommen könnt.

Es gibt aber Diskussionen darüber, welche Sofort-Attacke für Stolloss am besten geeignet ist. Manche favorisieren Drachenrute und ein schnelleres Aufladen gegenüber den stärkeren Treffern von Katapult. Wie auch immer ihr euch entscheidet, als Lade-Attacken solltet ihr auf Steinkante und Rammboss setzen.

Die beiden Sofort-Attacken sind ganz vernünftig, laden sich schnell auf und richten guten Schaden an. Allein mit eurer Sofort-Attacke könnt ihr eine ordentliche Menge Druck ausüben, was gut ist, denn Rammboss ist als Attacke okay, während Steinkante ordentlich Schaden anrichtet.

Das Problem ist, dass Stolloss ein Pokémon vom Typ Stahl und Gestein ist. Es hat eine doppelte Schwäche gegen Kampf und Boden, ebenso ist es anfällig gegen Wasser-Attacken. Das heißt, dass es in den Kampfligen eine Menge gute Konter dagegen gibt.

Wenn ihr trotzdem gerne ein Stolloss für die Kampfliga hättet, solltet ihr euch an diesen Stats orientieren:

Superliga: 0/14/12

Hyperliga: 0/13/15

Meisterliga: 15/15/15

Gibt es Shiny Stollunior in Pokémon Go?

Shiny Stollunior wurde gemeinsam mit der normalen Version im Januar 2018 in Pokémon Go eingeführt.

Von links nach rechts: Stollunior, Stollrak und Stolloss.

Wenn das Glück auf eurer Seite ist, findet ihr vielleicht ein schillerndes Stollunior in der Wildnis. Prinzipiell besteht bei jedem Stollunior die Möglichkeit, dass es sich als Shiny entpuppt, letztlich entscheidet einfach das Glück. Tippt jedes Stollunior an, das ihr seht, und vielleicht habt ihr ja das nötige Glück. Ansonsten wäre ein Community Day eine gute Gelegenheit, wenn es denn irgendwann mal einen mit Stollunior geben sollte.

Wenn ihr Stollunior zu Stollrak entwickeln möchtet, braucht ihr 25 Bonbons. Für die Entwicklung zu Stolloss ind dann noch einmal 100 Bonbons erforderlich.

Wie sieht Shiny Stollunior aus?

Wie ihr unten sehen könnt, ändern sich bei Shiny Stollunior lediglich die Augen. Wobei es mit roten Augen doch ein Stück weit cooler aussieht, aber da denkt womöglich jeder anders.

Bei Stollrak und Stolloss fallen die Änderungen deutlicher aus, wenngleich sie ihre roten Augen beibehalten. Farblich dominieren hier Eisen- und Kupfer-Töne, während bei Mega-Stollos noch bräunliche Töne hinzukommen. Am Ende sind Shinys immer eine Geschmacksfrage.

Stollunior und seine Entwicklungen in den normalen und schillernden Versionen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go