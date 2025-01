Pokémon Go beendet 2025 Support für alte 32-Bit-Android-Geräte: Wer ein guter Pokémon-Trainer sein will, muss sich wohl ein neueres Smartphone schnappen

Pokémon Go wird ab März 2025 auf älteren 32-Bit-Android-Geräten nicht mehr spielbar sein, das schrieb Niantic in einem Beitrag auf der offiziellen Pokémon Go-Website. Entwickler Niantic möchte die Performance auf modernen Geräten verbessern und das Spielerlebnis weiter optimieren. Diese Änderung betrifft zahlreiche ältere Smartphones, die vor 2015 erschienen sind, und könnte einige Spieler dazu zwingen, auf neuere Geräte umzusteigen.

Pokémon Go Genre: Augmented Reality

Plattform: iOS, Android

Release: 6. Juli 2016

Entwickler / Publisher: Niantic

Welche Geräte betroffen sind

Zu den betroffenen Geräten gehören unter anderem das Samsung Galaxy S4 und S5, Sony Xperia Z2 und Z3, Motorola Moto G (1. Generation), HTC One (M8) sowie weitere Modelle, die vor 2015 veröffentlicht wurden. Die Umstellung wird in zwei Phasen erfolgen. Ab März 2025 werden Geräte, die das Spiel über den Samsung Galaxy Store heruntergeladen haben, nicht mehr unterstützt. Im Juni folgt dann das Ende des Supports für 32-Bit-Android-Geräte, die Pokémon Go über den Google Play Store installiert haben. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Spielperformance auf neueren Geräten zu verbessern, künftige Updates effizienter zu gestalten und technische Hürden zu verringern.

Tipps für betroffene Pokémon-Trainier

Niantic rät betroffenen Spielern, ihre Log-in-Daten zu sichern, da ein Wechsel auf ein unterstütztes Gerät den Zugang zu bestehenden Konten, gespeicherten Pokémon und Pokecoins weiterhin ermöglicht. Ohne ein Upgrade bleibt jedoch der Zugriff auf das Spiel und alle damit verbundenen Inhalte verwehrt. Die Entwickler betonen, dass 64-Bit-Android-Geräte sowie alle iPhones nicht von diesen Änderungen betroffen sind.

Seit dem Launch im Juli 2016 begeistert Pokémon Go Spieler weltweit und feiert 2025 bereits seinen neunten Geburtstag. Während das Spiel 2016 mit 232 Millionen aktiven Spielern seinen Höhepunkt erreichte, bleibt es auch heute mit über 110 Millionen aktiven Nutzern im Dezember 2024 äußerst beliebt.

Obwohl das Ende des Supports für einige Spieler enttäuschend sein mag, verspricht das Jahr 2025 spannende Highlights für Pokémon-Fans. Neben Pokémon Legends: Z-A kursieren Gerüchte über Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß sowie eine mögliche neue Let's-Go-Version. Weitere Details könnten 27. Februar 2025 im Rahmen des Pokémon Presents Events bekannt gegeben werden.