Pokémon Go Täglicher Abenteuerrauch - Wie ihr ihn aktiviert und wie er funktioniert!

Der tägliche Abenteuerrauch ist ein brandneues Feature in Pokémon Go, das euch eine zusätzliche tägliche Belohnung beschert.

Es ist eine Möglichkeit, um für kurze Zeit Pokémon anzulocken. Und ihr müsst dafür nichts ausgeben! In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr den Abenteuerrauch in Pokémon Go aktiviert und was er euch bringt.

Inhalt:

Wie funktioniert der tägliche Abenteuerrauch?

Ihr könnt pro Tag in Pokémon Go einen kostenlosen Abenteuerrauch pro Tag erhalten und auch immer nur maximal einen in eurem Beutel aufbewahren.

Der tägliche Abenteuerrauch hat nach der Aktivierung eine Laufzeit von 15 Minuten. In diesem Zeitraum müsst ihr euch bewegen, damit weitere Pokémon angelockt werden.

Allerdings funktioniert der tägliche Abenteuerrauch nicht im Zusammenspiel mit dem normalen Rauch, ihr könnt nicht beides gleichzeitig aktivieren. Ebenso müsst ihr erst die zugehörige Spezialforschung abschließen, bevor ihr diese Art von Rauch einsetzen könnt.

Mehr dazu hier: Pokémon Go Ein Mysteriöser Rauch: So löst ihr die Spezialforschung

Den Abenteuerrauch findet ihr im Item-Beutel.

Wie aktiviere ich den täglichen Abenteuerrauch?

Ihr aktiviert den täglichen Abenteuerrauch wie einen gewöhnlichen Rauch. Sucht im Item-Beutel nach dem täglichen Abenteuerrauch, der mittels des normalen Rauch-Icons in blauer Farbe visualisiert ist.

Aktiviert ihr den täglichen Abenteuerrauch in Pokémon Go, umgibt ein blauer Nebel für die nächsten 15 Minuten euren Charakter. Ist er verbraucht, verschwindet er bis zum nächsten Tag aus dem Beutel. Wichtig: Der Abenteuerrauch wird nicht auf die Gesamtkapazität des Item-Beutels angerechnet.

Wie erwähnt, müsst ihr euch bewegen, um mehr Pokémon anzulocken. Ersten Berichten zufolge sollte circa alle 200 Meter ein Pokémon auftauchen. Wer an Ort und Stelle verweilt, hat außer einem anfänglichen Pokémon also nicht viel davon.

Ist die Wirkungsdauer vorbei, zeigt Pokémon Go euch eine Zusammenfassung der in den 15 Minuten gefangenen Pokémon an. Davon könnt ihr dann einen Screenshot machen, es in den sozialen Medien teilen oder was auch immer.

Wichtig ist auch folgendes: Einen neuen täglichen Abenteuerrauch erhaltet ihr automatisch um 0 Uhr Ortszeit. Ihr müsst ein Exemplar vor Mitternacht vollständig verbraucht haben, um am nächsten Tag ein neues zu bekommen.

Schaut also, dass ihr euren Abenteuerrauch vor 23:44 Uhr aktiviert, um am nächsten Tag einen neuen erhalten zu können.

Bei aktiviertem Rauch seht ihr einen blauen Nebel um euren Avatar herum.

Bekomme ich auch Pokébälle für den Abenteuerrauch geschenkt?

Jein. Das hängt davon ab, wie viele Pokébälle ihr gerade in eurem Item-Beutel mit euch herumtragt.

Habt ihr insgesamt 30 oder weniger Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle in eurem Beutel, erhaltet ihr bei Aktivierung des täglichen Abenteuerrauchs 30 Pokébälle geschenkt.

Wer wiederum mehr als 30 Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle hat, erhält keine zusätzlichen Pokébälle.

