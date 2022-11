Pokémon Go: Team Go Rocket Übernahme - Das müsst ihr jetzt wissen

Im Zuge des Events Gierige Gesellen findet auch eine weitere Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go statt.

Die Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go beginnt nicht direkt mit Gierige Gesellen, sondern erst am Montag, den 14. November 2022, um 0 Uhr. Wie das Event endet sie aber am Donnerstag, den 17. November 2022, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, was während der Team Go Rocket Übernahme passiert.

Inhalt:

Was passiert bei der Team Go Rocket Übernahme?

Mit dem Start der neuen Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go könnt ihr euch eine neue Spezialforschung abholen.

Schließt ihr deren Aufgaben ab, bekommt ihr ein Super-Rocket-Radar und könnt Giovanni bekämpfen.

Als neues Crypto-Pokémon setzt er dann Crypto-Mewtu ein. Diese neue Spezialforschung könnt ihr euch bis zum 1. Dezember 2022 um 10 Uhr abholen.

Auch die Anführer Cliff, Sierra und Arlo setzen dann erneut andere Crypto-Pokémon ein. Details entnehmt ihr zeitnah unseren individuellen Guides, die wir sobald wie möglich aktualisieren werden:

Ferner schlüpfen aus 12-km-Eiern dann folgende Pokémon:

Larvitar (schillernd möglich)

Absol (schillernd möglich)

Pionskora (schillernd möglich)

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri (schillernd möglich)

Skallyk (schillernd möglich)

Kapuno (schillernd möglich)

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Ganovil, Gladiantri, Skallyk, Pam-Pam und Molunk findet ihr aktuell nur exklusiv in 12-km-Eiern. Mit dem Start der Team Go Rocket Übernahme habt ihr aber erstmals die Chance, dabei ein schillerndes Gladiantri auszubrüten.

Weiterhin taucht Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons auf, während ihr eine Lade-TM einsetzen könnt, damit Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergessen.

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es?

Im Zuge der Team Go Rocket Übernahme werdet ihr zudem neuen Crypto-Pokémon begegnen, wenn ihr Rüpel von Team Go Rocket bekämpft.

Folgende Crypto-Pokémon sind neu:

Crypto-Alola-Digda

Crypto-Onix

Crypto-Natu

Crypto-Wailmer

Crypto-Golbit

Wie löse ich die neue Spezialforschung?

So könnt ihr die neue Spezialforschung lösen:

1/4

Aufgabe Belohnung Besiege 6 Team Go Rocket Rüpel 10 Hypertränke Fange 4 Crypto-Pokémon 10 Pokébälle Erlöse 2 Crypto-Pokémon 10 Sananbeeren Belohnungen 2.000 EP, 15 Superbälle, 1 Rocket Radar

2/4

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 1.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

3/4

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 5 Top-Tränke Bekämpfe den Boss von Team Go Rocket 20 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 2.500 EP, 1 Glücksei, 2 goldene Himmihbeere Belohnungen

4/4

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 2 silberne Sananabeeren

