Pokémon Go: Teddiursa entwickeln - Wie ihr Ursaring und Ursaluna bekommt

Das Pokémon Teddiursa ist ein Pokémon vom Typ Normal und aus der zweiten Pokémon-Generation. Wenn ihr Teddiursa in Pokémon Go gefangen habt, könnt ihr es zweimal entwickeln, dadurch erhaltet ihr die beiden Entwicklungen Ursaring und Ursaluna.

Unser Guide verrät euch die Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um in Pokémon Go ein Teddiursa entwickeln zu können.

Inhalt:

Teddiursa, Ursaring und Ursaluna in Pokémon Go

Teddiursa bereitet seinen eigenen Honig zu, indem es von Bibor gesammelte Früchte und Pollen vermengt. Anschließend leckt es gerne seine mit Honig bedeckten Pranken ab.

Ursaring läuft wiederum täglich durch den Wald, um dort nach Essen zu suchen. In seinen Lebensräumen gibt es Wälder mit vielen Flüssen und Bäumen, die Nahrung bieten.

Aus der Hisui-Region stammt wiederum Ursaluna. Es hat eine robuste Statur und kann Torf nach Belieben manipulieren.

Teddiursa, Ursaring und Ursaluna.

Wie fange ich Teddiursa in Pokémon Go?

Teddiursa ist normalerweise nicht schwer in Pokémon Go zu fangen. Hier und da begegnet ihr dem Pokémon in der Wildnis und auch bei Events ist es von Zeit zu Zeit ein regelmäßiger Gast. Wer schon länger spielt, hat vermutlich schon einige Teddiursa gefangen und Bonbons gesammelt.

Auch das schillernde Teddiursa kann schon seit einer Weile im Spiel gefangen werden.

Wie entwickle ich Teddiursa zu Ursaring und Ursaluna?

Teddiursa lässt sich zur Ursaring und dann zu Ursaluna weiterentwickeln. Die Voraussetzungen dafür lest ihr nachfolgend.

So entwickelt ihr Teddiursa zu Ursaring und Ursaluna:

Teddiursa zu Ursaring entwickeln: 50 Bonbons

50 Bonbons Ursaring zu Ursaluna entwickeln: 100 Bonbons + Entwicklung bei Vollmond

Die Entwicklung von Ursaring zu Ursaluna berücksichtigt eine neue Spielmechanik, die als Vollmondphänomen bezeichnet wird. Ihr könnt Ursaring nur in einer Vollmondphase zu Ursaluna entwickeln.

Die erste davon findet vom 12. November 2022 um 14 Uhr bis 13. November 2022 um 6 Uhr statt, in dem Zeitraum seht ihr in Pokémon Go den Vollmond am Himmel.

Anschließend müsst ihr weitere Vollmondphasen abwarten, bevor wieder eine Entwicklung möglich ist.

Welche Attacken haben Teddiursa, Ursaring und Ursaluna in Pokémon Go?

Nachfolgend seht ihr die Attacken von Teddiursa, Ursaring und Ursaluna in Pokémon Go im Überblick:

Teddiursa

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Schlecker (Geist)

Kratzer (Normal) Lade-Attacken Knuddler (Fee)

Kreuzhieb (Kampf)

Knirscher (Unlicht)

Ursaring

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Dunkelklaue (Geist)

Metallklaue (Stahl) Lade-Attacken Knuddler (Fee)

Hyperstrahl (Normal)

Nahkampf (Kampf)

Ursaluna

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Folgt Lade-Attacken Folgt

Viel Glück dabei, Teddiursa zu fangen und zu entwickeln!

