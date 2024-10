Pokémon Go bringt endlich Morpeko: Details zum ersten Teil des Halloween-Events enthüllt

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Halloween-Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go.

Zum ersten Teil des Halloween-Events hat Niantic nun die ersten Details verraten, unter anderem erwartet euch das Debüt eines lange erwarteten Pokémon.

Morpeko kommt endlich zu Pokémon Go

Das Elektro- und Unlicht-Pokémon Morpeko wird mit dem Start des Halloween-Events in Pokémon Go eingeführt.

Damit geht zugleich eine neue Spielmechanik einher, denn Morpeko ist das erste Pokémon, das in Pokémon Go seine Form mitten in einem Kampf ändern kann.

Morpeko startet demnach mit seinem Pappsattmuster in einen Kampf, dabei hat seine Lade-Attacke Aura-Rad den Typ Elektro.

Wenn ihr dann eine Lade-Attacke ausführt, wechselt es zum Kohldampfmuster und Aura-Rad nimmt dann den Typ Unlicht an.

Fortan wechselt es mit jeder Verwendung einer Lade-Attacke wieder die Form, was laut Niantic für ein paar interessante Strategien oder auch Überraschungen sorgen dürfte.

Und wie bekommt ihr ein Morpeko in Pokémon Go? Einerseits wird Morpeko im Begegnungspool der Belohnungen in der Kampfliga verfügbar sein, andererseits könnt ihr es über Feldforschungsaufgaben bekommen.

Nach dem Halloween-Event findet ihr Morpeko im Begegnungspool der Kampfliga erst ab Rang 16 und darüber. Eine höhere Chance, eines erhalten, habt ihr auf der Premium-Stufe.

Weiterhin ist zu bedenken, dass die Mechanik des Formwechsels von Morpeko zum Debüt des Pokémon nur in Trainerkämpfen sowie in Kämpfen gegen Team Go Rocket möglich ist. In Raid-Kämpfen besteht diese Möglichkeit zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Des Weiteren könnt ihr im ersten Teil des Halloween-Events noch Nachtara mit Shiny-Bonus in Raids erwarten, ebenso gibt Dynamax-Nebulak sein Debüt im Spiel.

Genauere Details zum Halloween-Event in Pokémon Go liefern wir euch pünktlich zum Start in unserem Guide.

In Kürze haben wir auch Details zum zweiten Teil des Halloween-Events für euch, ebenso zu einem brandneuen Feature! Haltet die Augen offen.