Pokémon Go: Teil zwei des Halloween-Events bringt neue kostümierte Pokémon und Tickets

Nach den Details zum ersten Teil des Halloween-Events in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go wurden nun auch noch Einzelheiten zum zweiten Teil bekannt gegeben.

In der zweiten Hälfte des Events könnt ihr euch demnach auf neue kostümierte Pokémon und andere Dinge freuen.

Halloween in Pokémon Go: Das passiert im zweiten Teil

Neu eingeführt werden zum Beispiel kostümierte Varianten der beiden Pokémon Froxy und Bauz. Die Kostümierung erstreckt sich zugleich auf die jeweiligen Entwicklungen von Froxy und Bauz.

Gleichzeitig kehren in der zweiten Hälfte des Halloween-Events auch alte kostümierte Pokémon wieder zurück, während es für manche kostümierte Pokémon noch einen Shiny-Bonus in Raids und beim Ausbrüten von Eiern gibt.

Am 31. Oktober 2024 besteht bei kostümierten Pokémon wiederum eine Chance, dass ihr Sonderbonbons oder sogar XL-Sonderbonbons bekommt, wenn ihr eines von ihnen erhaltet.

Was passiert sonst noch? Die Chance, einem Zorua zu begegnen, ist erhöht. Gleichermaßen gibt es auch bei diesem Pokémon einen Shiny-Bonus, also haltet die Augen offen.

Zu rechnen ist außerdem mit allgemeinen Boni auf Bonbons sowie einer kostenlosen befristeten Forschung, bei der ihr Begegnungen mit Morpeko und Kryppuk als Belohnungen erhalten könnt.

Ganz allgemein könnt ihr beim Halloween-Event mit entsprechenden Dekorationen in der Spielwelt beziehungsweise auf der Map rechnen.

Ebenso wird es zwei verschiedene, optionale Tickets geben. Eines davon kostet rund drei Euro und beschert euch Begegnungen mit kostümierten Halloween-Pokémon und Premium-Items als Belohnung.

Die zweite Forschung für rund sechs Euro kann euch mit einem Morpeko-bezogenen Jumpsuit in zwei verschiedenen Varianten belohnen, die die beiden Formen von Morpeko widerspiegeln. Ebenso gibt es auch hier weitere Bonbon-Boni. Niantic weist zugleich darauf hin, dass die Jumpsuits auch separat im In-Game-Shop erhältlich sein werden, wenn ihr beide haben möchtet.

Das Halloween-Event in Pokémon Go beginnt am morgigen 22. Oktober 2024.