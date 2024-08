Pokémon Go: Twitch Codes für befristete WM-Forschungen - So kriegst du sie!

Passend zum neuen WM-Event 2024 in Pokémon Go werden auch in diesem Jahr über Twitch besondere Codes verteilt, die euch zusätzliche Forschungen in Pokémon Go bescheren. Wir zeigen euch im Guide, wie ihr die Codes für Pokémon Go bekommen könnt und was euch bei den Forschungen erwartet.

Pokémon Go WM Event 2024 Twitch Codes Inhalt:

Pokémon Go WM Event 2024: Wie bekommt man die Twitch-Codes?

Es gibt mehrere Schritte, auf die ihr achten müsst, um euch einen der Twitch-Codes zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 in Pokémon Go sichern zu können.

So könnt ihr Codes erhalten und sie einlösen:

1. Folgt dem offiziellen Kanal auf Twitch

Zuerst einmal solltet ihr dem offiziellen Kanal zu Pokémon Go auf Twitch folgen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald die Übertragungen beginnen.

2. Pokémon-Trainer-Club-Konto mit Twitch verknüpfen

Um euer Pokémon-Trainer-Club-Konto mit Twitch zu verknüpfen, müsst ihr diese Seite besuchen und den dort aufgeführten Schritten folgen.

Ihr habt noch keine entsprechenden Konten? Ein Pokémon-Trainer-Club-Konto kann hier erstellt werden, ein Twitch-Konto erstellt ihr hier.

3. Schaut euch die Livestreams an

Ihr müsst euch an Tag eins, zwei oder drei 30 Minuten lang den Livestream der Pokémon-Go-Weltmeisterschaften anschauen. Bedenkt dabei, dass der Fortschrittstimer für Twitch Drops angehalten wird, wenn ihr das Fenster mit dem Stream minimiert.

Zu folgenden Zeiten beginnen die Streams:

Freitag, 16. August 2024 ab 21 Uhr MESZ, durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende.

Samstag, 17. August 2024 ab 21 Uhr MESZ, durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende.

Sonntag, 18. August 2024 um 21 Uhr MESZ, durchgängig bis zur letzten Wiederholung am Tagesende.

Abseits dieser Zeiten laufen das ganze Wochenende über Wiederholungen. Codes könnt ihr auch erhalten, indem ihr euch eine Wiederholung anschaut.

4. Holt euch die Twitch Drops ab

Wenn ihr einen Stream 30 Minuten lang angeschaut habt, sollte ein Pop-up-Fenster erscheinen und euch informieren, dass ihr eure Twitch Drops abholen könnt. Das könnt ihr dann über die Inventarseite für Twitch Drops tun.

5. Holt euch die Codes ab

Mit den Twitch Codes besucht ihr dann diese Seite, wählt "Inventar anzeigen" aus. Sucht nach dem Drop und wählt wiederum "Code anzeigen" aus.

Wichtig: Die Codes sind bis zum 27. August 2024 um 1:59 Uhr gültig. Pro Konto könnt ihr nur einen Code für jede der Forschungen einlösen.

6. Löst die Codes ein

Zu guter Letzt müsst ihr dann noch die im vorherigen Schritt erhaltenen Codes einlösen. Das könnt ihr auf dieser Seite tun.

Pokémon-Weltmeister 2023: Aufgaben und Belohnungen

Am ersten Tag erhaltet ihr eine befristete Forschung zu Ehren von itsAXN, der 2023 Pokémon-Go-Weltmeister in der Master's Division wurde. Dabei bekommt ihr unter anderem ein Pokémon, das ihm zum Titel verholfen hat.

Folgende Belohnungen könnt ihr euch dadurch unter anderem sichern:

Begegnung mit Zobiris, das die Sofort-Attacke "Dunkelklaue" und die Lade-Attacke "Schmarotzer" beherrscht.

Eine Top-Lade-TM.

Durch das Einlösen des Codes schaltet ihr außerdem Boni frei:

Zobiris, die in diesem Zeitraum gefangen werden, beherrschen die Sofort-Attacke "Dunkelklaue" und die Lade-Attacke "Schmarotzer".

Ein zusätzliches Fang-Bonbon XL für Trainer ab Level 31 nach Crypto-Raids der Stufe 3.

Teamgeist - Superliga: Aufgaben und Belohnungen

Mit dem Code am zweiten Tag erhaltet ihr eine weitere Forschung, bei der ihr einigen Pokémon begegnen könnt, die sich in der Saison, die auf die Weltmeisterschaften folgt, gut für die Superliga eignen.

Dabei könnt ihr euch für eines von drei Teams entscheiden:

Team 1 Team 2 Team 3 Dummisel*

Mantax*

Pam-Pam* Galar-Smogmog*

Pionskora*

Igamaro* Pummeluff*

Schalellos*

Iscalar*

Außerdem könnt ihr 8.500 Sternenstaub und mehr als Belohnung erhalten. Außerdem begegnet ihr je nach Region einem Schalellos (Östliches Meer) oder einem Schalellos (Westliches Meer).

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

