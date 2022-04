Pokémon Go: Umweltwoche 2022 - Was ihr wissen müsst!

In Pokémon Go steht die Umweltwoche 2022 auf dem Programm. Währenddessen könnt ihr unter anderem auch etwas für einen guten Zweck tun. Und ein neues Pokémon gibt sein Debüt im Spiel. Unser Guide hat alle wichtigen Infos für euch!

Alles über die Umweltwoche 2022 in Pokémon Go:

Wann startet und endet die Umweltwoche 2022 in Pokémon Go?

Die Umweltwoche 2022 in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 20. April 2022, um 10 Uhr Ortszeit. Ihr habt weniger als eine Woche Zeit, um am Event teilzunehmen, bevor es am Montag, dem 25. April 2022, um 20 Uhr Ortszeit wieder endet.

Folgende Boni gibt es während des Events:

Für das allererste Drehen eines Pokéstops erhaltet ihr doppelte EP.

Im In-Game-Shop des Spiels könnt ihr euch eine kostenlose Event-Box inklusive Moos-Lockmodul abholen.

Mitten in den Event-Zeitraum fällt außerdem der nächste Community Day am 23. April 2022. Im Zeitraum von 10 bis 20 Uhr gibt es an diesem Tag eine befristete Forschung, bei der ihr für jede Stufe 1 Kilometer gehen müsst. Als Belohnung gibt’s eine Begegnung mit Kikugi.

Ferner pflanzt Niantic für jeden Trainer, der am Community Day mindestens fünf Kilometer zu Fuß geht, einen Baum (maximal 100.000 Stück).

Welche Pokémon kann ich während der Umweltwoche 2022 in Pokémon Go fangen?

Einerseits gibt während der Umweltwoche 2022 das Weisheit-Pokémon Kommandutan sein Debüt im Spiel. Ebenso könnt ihr mit Glück erstmals einem schillernden Kikugi begeben.

Ferner tauchen in der Wildnis diese Pokémon häufiger auf:

Myrapla (schillernd möglich)

Sleima (schillernd möglich)

Chelast (schillernd möglich)

Chelcarain

Kikugi (schillernd möglich)

Unratütox (schillernd möglich)

Kastadur (schillernd möglich)

Kommandutan

Bisaflor (schillernd möglich)

Paragoni

Aus 7-km-Eiern können während des Events folgende Eier schlüpfen:

Alola-Digda (schillernd möglich)

Larvitar (schillernd möglich)

Kikugi (schillernd möglich)

Kommandutan

Moos-Lockmodule locken während der Umweltwoche 2022 folgende Pokémon an:

Duflor

Ultrigaria

Endivie (schillernd möglich)

Chelcarain

Kikugi (schillernd möglich)

Strawickl

Alola-Digda (schillernd möglich)

Blubella

Nincada (schillernd möglich)

Exklusive Feldforschungen während Hüpft in den Frühling in Pokémon Go:

Aufgabe Belohnung Fange 3 Sleima Begegnung mit Unratütox Fange 3 Unratütox 1 silberne Sananabeere Fange 5 Pokémon vom Typ Pflanze Begegnung mit Chelast, Serpifeu oder Igamaro Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 50 Rexblisar-Mega-Energie oder 50 Bisaflor-Mega-Energie Gehe 1 Kilometer Begegnung mit Kikugi Gehe 3 Kilometer Begegnung mit Paragoni

Wie löse ich Sammler-Herausforderung der Umweltwoche 2022 in Pokémon Go?

Eine neue Sammler-Herausforderung ist Teil der Umweltwoche 2022 in Pokémon Go. Das müsst ihr dafür tun:

Aufgabe Belohnung Fange ein Kikugi, Sleima, Ultrigaria, Duflor, Unratütox und Chelcarain 15 Superbälle, Begegnung mit Meganie und 10.000 EP

