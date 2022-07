Pokémon Go: Verpasst nicht dieses seltene regionale Pokémon - Taucht nur kurze Zeit auf!

Ein sehr seltenes Pokémon könnt ihr euch jetzt nur für begrenzte Zeit in Pokémon Go sichern.

Nun, zumindest ist es für uns hier selten, denn das Pokémon Sodamak taucht normalerweise nicht in dieser Region auf.

Für kurze Zeit als Hyperbonus

Da Spielerinnen und Spieler aber am vergangenen Wochenende beim Pokémon Go Fest in Seattle die globale Herausforderung erfüllt haben, taucht Sodamak während des neuen Events Hisui-Entdeckungen als Hyperbonus vorübergehend weltweit auf.

Das Event Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go läuft vom 27. Juli 2022 um 10 Uhr bis zum 2. August 2022 um 2 Uhr.

Mehr zu Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go:

Während dieses Events könnt ihr Sodamak sowohl in der Wildnis als auch in Raid-Kämpfen begegnen. Wenn ihr Glück habt, läuft euch auch ein schillerndes Sodamak über den Weg.

Nutzt also die kommenden Tage, um euch dieses seltene Pokémon zu sichern, das sonst nur in Nord- und Südamerika regelmäßig auftaucht.