Pokémon Go: Voltriant besiegen - Beste Konter

Eine weitere Ultrabestie in Pokémon Go ist Voltriant. Das Pokémon, das einem Baum ähnelt, könnt ihr vereinzelt in Raids bekämpfen.

Wie ihr das erfolgreich in Pokémon Go anstellt, zeigen wir euch in unserem Guide. Wir haben die besten Konter für euch, mit denen ihr Voltriant besiegen könnt. Vergesst nur nicht die Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer.

Inhalt:

Wie besiege ich Voltriant?

Ihr wollt Voltriant in Pokémon Go besiegen? Dann solltet ihr es mit diesen Pokémon versuchen:

Voltriant Typ: Elektro Voltriant ist schwach gegen: Boden

Was ist der beste Konter gegen Voltriant in Pokémon Go? Derzeit ist Demeteros (Tiergeistform) mit den Attacken Lehmschuss und Erdbeben der beste Konter gegen Voltriant.

Weitere effektive Konter gegen Voltriant:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

mit Lehmschelle und Schlagbohrer Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

mit Lehmschelle und Erdkräfte Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze

mit Lehmschelle und Dampfwalze Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Latios mit Feuerodem und Psychokinese

mit Feuerodem und Psychokinese Mega-Bibor mit Käferbiss und Schlagbohrer

mit Käferbiss und Schlagbohrer Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze

mit Lehmschelle und Dampfwalze Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß

mit Psychoklinge und Psychostoß Crypto-Nidoking mit Zornklinge und Erdkräfte

mit Zornklinge und Erdkräfte Crypto-Latios mit Feuerodem und Psychokinese

mit Feuerodem und Psychokinese Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Erdbeben

Voltriant

Wie viele WP hat Voltriant in Pokémon Go?

Voltriant hat in Pokémon Go die folgenden WP-Werte zu bieten:

Raid-Boss-WP - 65.254 WP

65.254 WP Maximale WP beim Fangen von Voltriant - 2.249 WP

2.249 WP Maximale WP beim Fangen von Voltriant mit Wetterverstärkung (Regen) - 2.812 WP

Welche Attacken hat Voltriant in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Voltriant in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Donnerschock (Elektro)

Funkensprung (Elektro) Lade-Attacken Blattgeißel (Pflanze)

Zauberschein (Fee)

Donner (Elektro)

Ladungsstoß (Elektro)



Alles, was wir über Voltriant wissen

Sein Aussehen wirkt in dieser Welt fremdartig und gefährlich, in seiner Heimatwelt gilt das Aussehen von Voltriant aber als völlig normal.

Von dieser Ultrabestie gibt es auch einige Exemplare, die ihre Gliedmaßen in den Boden rammen und dann an Ort und Stelle verharren, ganz so wie ein Baum.

