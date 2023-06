Pokémon Go: Wasserfestival Strandwoche - Alle wichtigen Infos zum neuen Event!

Das erste große Event, das im Juni in Pokémon Go stattfindet, ist das Wasserfestival Strandwoche. Und damit werden auch schon gleich zwei neue Pokémon im Spiel eingeführt!

Das Wasserfestival Strandwoche beginnt am Dienstag, den 6. Juni 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 12. Juni 2023, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was ihr über dieses neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Wasserfestival Strandwoche: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie anfangs bereits angedeutet, geben zwei neue Pokémon bei Wasserfestival Strandwoche in Pokémon Go ihr Debüt.

Dabei handelt es sich um das Pokémon Sankabuh und dessen Entwicklung Colossand. Um das Pokémon zu entwickeln, benötigt ihr 50 Bonbons.

Auch ansonsten tauchen viele weitere Pokémon anlässlich dieses Event vermehrt auf.

Pokémon Go: Wasserfestival Strandwoche – Wilde Pokémon

Den folgenden Pokémon könnt ihr beim Wasserfestival Strandwoche in Pokémon Go in der Wildnis begegnen:

Tentacha*

Muschas*

Krabby*

Alola-Kokowei*

Seeper*

Sterndu*

Marill*

Wingull*

Wailmer*

Seemops*

Finneon*

Lithomith*

Quabbel*

Scampisto*

Mantax*

Robball

Pokémon Go: Wasserfestival Strandwoche – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen besteht die Chance, diesen Pokémon zu begegnen:

Lapras mit Schal*

Quabbel*

Bithora*

Scampisto*

Sankabuh

Pokémon Go: Wasserfestival Strandwoche – Raids

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Alola-Digda*

Hisui-Baldorfish

Kanivanha*

Barschwa*

Sankabuh Stufe 3 Turtok*

Garados*

Lapras mit Schal*

Mamolida* Stufe 5 Selfe*

Vesprit*

Tobutz* (je nach Region) Mega-Raids Mega-Sumpex*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Ihr könnt viele verschiedene Pokémon fangen, darunter zwei neue.

Wasserfestival Strandwoche: Was muss ich für die globale Herausforderung tun?

Während des Events findet in Pokémon Go eine globale Herausforderung statt. Deren Ziel ist, dass Trainer weltweit insgesamt 300 Millionen Würfe landen, was nicht schwer zu erreichen sein dürfte.

Wird dieses Ziel erreicht, werden die folgenden Boni freigeschaltet:

Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe .

. Für Trainer ab Level 31 besteht eine erhöhte Chance, XL-Bonbons zu erhalten, wenn ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen wird.

Wasserfestival Strandwoche: Welche Boni gibt es

Abseits der globalen Herausforderungen habt ihr beim Wasserfestival Strandwoche in Pokémon Go noch eine doppelte Wirkdauer von Regen-Lockmodulen.

Ebenso könnt ihr durch bestimmte Feldforschungen Mega-Energie für Turtok und Sumpex sammeln.

Wasserfestival Strandwoche: Lohnt sich die befristete Forschung?

Anlässlich des Events Wasserfestival Strandwoche gibt es auch eine neue befristete Forschung in Pokémon Go, aber ihr müsst sie kaufen!

Das kostet euch rund 6 Euro, ihr könnt damit aber unter anderem eine neue Surfer-Pose erhalten und weiteren Event-Pokémon begegnen.

Das müsst ihr dafür tun:

Wasserfestival Strandwoche: Befristete Forschung (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom Typ Wasser 1.000 Sternenstaub Lande 5 gute Würfe 10 Pokébälle Verschicke 5 Pokémon 5 Superbälle Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Himmihbeeren Belohnungen 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Scampisto, 1.000 EP

Wasserfestival Strandwoche: Befristete Forschung (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon vom Typ Wasser 1.000 Sternenstaub Lande 5 großartige Würfe 15 Pokébälle Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 5 Sananabeeren Belohnungen 1 Surfer-Pose, Begegnung mit Sankabuh

