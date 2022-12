Pokémon Go: Winter-Feiertage - Diese Pokémon fangt ihr im ersten Teil des Events

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und passend zur winterlichen Zeit beginnen die Winter-Feiertage in Pokémon Go. Erst einmal geht es hier mit Teil eins los, die Fortsetzung folgt dann passend zu den Feiertagen.

Teil eins der Winter-Feiertage in Pokémon Go erstreckt sich vom 15. Dezember 2022 um 10 Uhr bis zum 23. Dezember 2022 um 10 Uhr. Der Zeitplan für Teil zwei ist noch nicht bekannt.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alle Informationen zu den Winter-Feiertagen in Pokémon Go und werden diese natürlich noch um Teil zwei ergänzen, sobald Details dazu bekannt sind.

Inhalt:

Welche Boni gibt es?

Es gibt zwei spezielle Boni für den Zeitraum der Winter-Feiertage in Pokémon Go.

Einerseits erhaltet ihr 50% mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe im Event-Zeitraum. Andererseits könnt ihr bis zum Ende des Events bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren.

Welche Pokémon kann ich fangen?

Sein Debüt in Pokémon Go feiert im Rahmen der Winter-Feiertage Mega-Firnontor, ihr könnt das neue Mega-Pokémon in Raids bekämpfen und mit genügend Mege-Energie die Entwicklung selbst auslösen.

Und es gibt noch ein weiteres Debüt: Erstmals besteht die Chance, einem schillernden Arktip zu begegnen.

Pokémon Go: Winter-Feiertage (Teil 1) – Wilde Pokémon

Diesen Pokémon begegnet ihr während Teil eins der Winter-Feiertage in der Wildnis:

Pikachu mit Winterkarnevalsoutfit (schillernd möglich)

Quiekel (schillernd möglich)

Botogel (schillernd möglich)

Schneppke (schillernd möglich)

Seemops mit Feiertags-Outfit (schillernd möglich)

Shnebedeck (schillernd möglich)

Gelatini

Petznief

Arktip (schillernd möglich)

Alola-Vulpix (schillernd möglich)

Damhirplex mit Feiertags-Outfit (schillernd möglich)

Frigometri

Pokémon Go: Winter-Feiertage (Teil 1) – Pokémon in Eiern

Aus 7-km-Eiern schlüpfen während Teil eins der Winter-Feiertage diese Pokémon:

Sniebel (schillernd möglich)

Kussilla (schillernd möglich)

Amarino

Arktip (schillernd möglich)

Krabbox

Pokémon Go: Winter-Feiertage (Teil 1) – Pokémon in Raids

Gegen folgende Pokémon tretet ihr während Teil eins der Winter-Feiertage in Raids an:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Winterkarnevalsoutfit (schillernd möglich)

Alola-Vulpix (schillernd möglich)

Seemops mit Feiertags-Outfit (schillernd möglich)

Galar-Flampion (schillernd möglich)

Arktip (schillernd möglich) Stufe 3 Austos

Lapras (schillernd möglich)

Damhirplex mit Feiertags-Outfit (schillernd möglich)

Glaziola mit Feiertags-Outfit (schillernd möglich) Stufe 5 Kobalium (schillernd möglich) Mega Mega-Firnontor (schillernd möglich)

Welche exklusive Attacke gibt es für Kobalium?

Während Teil eins der Winter-Feiertage in Pokémon Go kann das legendäre Pokémon Kobalium eine exklusive Attacke lernen.

Fangt ihr es im Zeitraum vom 15. Dezember 2022 um 10 Uhr bis zum 23. Dezember 2022 und 10 Uhr, beherrscht es die Attacke Sanctoklinge.

