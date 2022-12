Pokémon Go: Winter-Feiertage - Lohnt sich die befristete Forschung?

Zum Event Winter-Feiertage in Pokémon Go bietet Niantic eine optionale befristete Forschung im In-Game-Shop zum Kauf an, mit der ihr euch verschiedene Belohnungen sichern könnt.

Teil eins der Winter-Feiertage in Pokémon Go erstreckt sich vom 15. Dezember 2022 um 10 Uhr bis zum 23. Dezember 2022 um 10 Uhr. Der Zeitplan für Teil zwei ist noch nicht bekannt.

Im Guide verraten wir euch, ob sich die befristete Forschung lohnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Alle Aufgaben und Belohnungen befristeten Forschung zu den Winter-Feiertagen

Kauft ihr die befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen in Pokémon Go, sind ein paar Dinge zu beachten.

Wichtig ist, dass es eine befristete Forschung ist, sie läuft also nicht unbegrenzt lange. Ihr müsst sie bis zum 31. Dezember 2022 um 20 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen, um nichts zu verpassen.

Erhältlich ist das Ticket für circa fünf bis sechs Euro vom 15. Dezember 2022 um 10 Uhr bis zum 30. Dezember 2022 um 20 Uhr.

Nachfolgend seht ihr alle Aufgaben und Belohnungen:

Winter-Feiertage (1/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Shnebedeck Fange 10 Pokémon Begegnung mit Seemops Fange 10 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Jurob Belohnungen Begegnung mit Sniebel, 1x Rauch, 50 Rexblisar-Mega-Energie

Winter-Feiertage (2/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Quiekel Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Botogel Fange 10 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Petznief Belohnungen Begegnung mit Galar-Pantimos, 1 Brutmaschine

Winter-Feiertage (3/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Gelatini Verschicke 7 Geschenke an Freunde Begegnung mit Damhirplex Fange 15 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Formeo (Schneeform) Belohnungen Begegnung mit Galar-Flampion, 1 Brutmaschine

Winter-Feiertage (4/4)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Alola-Vulpix Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Alola-Sandan Fange 15 Pokémon vom Typ Eis Begegnung mit Lapras Belohnungen Begegnung mit Galar-Pantimos, 1 Avatar-Pose

Lohnt sich die befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen?

Die Frage aller Fragen: Lohnt es sich, das Geld für die befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen in Pokémon Go auszugeben?

Schauen wir uns mal die Items an, die ihr im Einzelnen dafür bekommen könnt, wenn ihr die Forschung komplett abschließt:

2 Brutmaschinen

1 Rauch

1 Avatar-Pose

Eine Pose kostet normalerweise 500 Münzen, alleine dadurch rechnet sich im Grunde schon der Kaufpreis der befristeten Forschung. Hinzu kommen noch 340 Münzen, die ihr für die Brutmaschinen und den Rauch ausgeben müsstet. Die Items und die Pose decken also effektiv die Investition ab.

Ob ihr diese Pose braucht und ob ihr scharf auf die oben erwähnten Pokémon-Begegnungen und die Mega-Energie seid, ist eine andere Frage. Das müsst ihr für euch selbst beantworten. Bei vielen der Pokémon, denen ihr dabei begegnet, könnt ihr theoretisch auch die schillernde Version treffen, wenngleich die Chancen darauf nicht erhöht sind.

Letztlich geht’s also mehr darum, ob ihr eine neue Pose haben möchtet. Der Rest ist mehr oder weniger ein Bonus. Machbar ist das alles bis zum Endpunkt der befristeten Forschung auf jeden Fall.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go