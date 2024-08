Pokémon Go WM Event 2024: Neues Pokémon und besondere Raids - Das musst du wissen

Analog zu den Pokémon-Weltmeisterschaften findet auch in Pokémon Go ein Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 statt. Dabei feiert ein neues Pokémon sein Debüt und ihr könnt unter anderem besonderen Pokémon in Raids begegnen.

Das Event zur Pokémon WM 2024 beginnt am Freitag, den 16. August 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 20. August 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das WM-Event 2024 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go WM Event 2024 Inhalt:

Pokémon Go WM Event 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 in Pokémon Go gibt ein neues kostümiertes Pokémon sein Debüt im Spiel. Dabei handelt es sich um das Weltmeisterschaften-2024-Pikachu, das ihr mit Glück auch als schillerndes Exemplar finden könnt.

Pokémon Go WM Event 2024 - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen häufiger in der Wildnis auf:

Menki*

Schlurp*

Marill*

Paldea-Felino*

Wablu*

Dartiri*

Rocara

Mabula*

Garstella*

Panzaeron*

Pokémon Go WM Event 2024 - Raids

Diesen Pokémon könnt ihr während des Events in Raids begegnen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Weltmeisterschaften-2024-Pikachu*

Lin-Fu* Stufe 3 Schlurp*

Galar-Flunschlik*

Grebbit

Pokémon Go WM Event 2024 – Crypto-Raids

Außerdem gibt es noch Crypto-Raids, bei denen ihr auf diese Pokémon treffen könnt:

Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Magnetilo*

Crypto-Dratini*

Crypto-Felino

Crypto-Skorgla* Stufe 3 Crypto-Woingenau

Crypto-Kirlia

Crypto-Zobiris*

Pokémon Go WM Event 2024 - Feldforschungen

Folgenden Pokémon könnt ihr für das Erfüllen von Feldforschungsaufgaben als Belohnung begegnen:

Weltmeisterschaften-2024-Pikachu*

Wablu*

Lin-Fu*

Garstella*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go WM Event 2024: Welche Boni gibt es?

Während des Events sind bis zu fünf Spezialtausche pro Tag möglich. Ebenso könnt ihr eine Lade-TM verwenden, damit ein Crypto-Pokémon die Lade-Atttacke "Frustration" vergisst.

Weiterhin lernen bestimmte Pokémon während dieses Events exklusive Attacken:

Fangt ihr ein Schlurp , beherrscht es die Lade-Attacke "Bodyslam".

, beherrscht es die Lade-Attacke "Bodyslam". Fangt ihr ein Lin-Fu , beherrscht es die Lade-Attacke "Turmkick".

, beherrscht es die Lade-Attacke "Turmkick". Entwickelt ihr Felino während des Events zu Morlord , beherrscht es die Lade-Attacke "Nassschweif".

, beherrscht es die Lade-Attacke "Nassschweif". Entwickelt ihr Wablu während des Events zu Altaria , beherrscht es die Lade-Attacke "Mondgewalt".

, beherrscht es die Lade-Attacke "Mondgewalt". Entwickelt ihr Mabula während des Events zu Akkup , beherrscht es die Lade-Attacke "Voltwechsel".

, beherrscht es die Lade-Attacke "Voltwechsel". Entwickelt ihr Dartignis während des Events zu Fiaro, beherrscht es die Sofort-Attacke "Einäschern".

Pokémon Go WM Event 2024: Befristete Forschung

Für rund 6 Euro könnt ihr euch eine optionale befristete Forschung zum WM Event 2024 kaufen.

Unter anderem erhaltet ihr einen Premium-Kampf-Pass, 25.000 Sternenstaub sowie Begegnungen mit Event-Pokémon (zum Beispiel Azumarill, Muntier und Cresselia) als Belohnung, wenn ihr die Aufgaben abschließt.

Bedenkt nur, dass ihr das bis zum 20. August 2024 um 20 Uhr tun müsst, um auch alles zu erhalten.

