Pokémon Go WM-Event: Alle Pokémon, die ihr aktuell fangen könnt

Zum aktuellen WM-Event in Pokémon Go könnt ihr erneut eine ganze Reihe verschiedener und ausgewählter Pokémon fangen, egal ob in der Wildnis oder in Raids.

Das WM-Event in Pokémon Go findet vom 18. August um 10 Uhr bis zum 23. August um 20 Uhr statt.

In unserem Guide zeigen wir euch alle Pokémon, die ihr aktuell zum WM-Event in Pokémon Go fangen könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche Pokémon kann ich beim WM-Event in Pokémon Go fangen?

Auch während des WM-Events in Pokémon Go gibt es wieder eine ausgewählte Gruppe an Pokémon, die ihr im Event-Zeitraum fangen könnt.

Diesen Pokémon begegnetn ihr währenddessen in der Wildnis:

Nidoran weiblich (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Menki (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Machollo (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Hydropi (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Zobiris (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Meditie (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Wablu (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Seemops (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Glibunkel (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Araqua

Zurrokex

Galar-Flunschlik (schillernd möglich)

Mehr zum WM-Event in Pokémon Go:

In Raid-Kämpfen sieht es während des WM-Events folgendermaßen aus:

Stufe Pokémon Stufe 1 Weltmeisterschaften-2022-Pikachu (schillernd möglich)

Galar-Porenta (schillernd möglich)

Marill (schillernd möglich)

Schmerbe (schillernd möglich)

Praktibalk (schillernd möglich)

Zurrokex Stufe 3 Rasaff

Schlurp (schillernd möglich)

Panzaeron (schillernd möglich) Stufe 5 Zacian

Zamazenta Mega Mega-Lahmus (schillernd möglich)

Exklusive Feldforschungen zum WM-Event

Aufgabe Belohnung Kämpfe in der Go-Kampfliga Begegnung mit Galar-Zigzachs oder Galar-Flunschlik Verwende 3 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Bisasam, Endivie oder Hydropi Verwende 7 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Nebulak, Rihorn, Karpador, Tanhel oder Dartiri

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go