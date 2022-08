Pokémon Go WM-Event: Event-Boni und exklusive Attacken

Kaum ein Event in Pokémon Go kommt ohne Event-Boni aus, auch beim WM-Event gibt es wieder ein paar Extras. Zusätzlich dazu könnt ihr einige exklusive Attacken bekommen.

Das WM-Event in Pokémon Go findet vom 18. August um 10 Uhr bis zum 23. August um 20 Uhr statt.

Unser Guide zeigt euch alle Event-Boni im Überblick sowie die exklusiven Attacken, die ihr bekommen könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche Boni gibt es beim WM-Event in Pokémon Go?

Das WM-Event in Pokémon Go hat erneut eine Reihe von Boni zu bieten, von denen ihr profitieren könnt.

Folgende Boni sind im Event-Zeitraum aktiv:

An Pokéstops erscheinen Herausforderer , ihr könnt gegen sie und ihre Pokémon Teams antreten. Die Teams sind an die Teams der Sieger der Pokémon-Go-Regionalmeisterschaften angelehnt.

, ihr könnt gegen sie und ihre Pokémon Teams antreten. Die Teams sind an die Teams der Sieger der Pokémon-Go-Regionalmeisterschaften angelehnt. In der Go-Kampfliga könnt ihr pro Tag 10 Kampfsets statt der üblichen fünf bestreiten, insgesamt sind pro Tag also 50 Kämpfe möglich.

statt der üblichen fünf bestreiten, insgesamt sind pro Tag also möglich. Für Siege in der Go-Kampfliga erhaltet ihr die dreifache Menge an Sternenstaub als Belohnung.

Mehr zum WM-Event in Pokémon Go:

Welche exklusiven Attacken bekomme ich beim WM-Event in Pokémon Go?

Mehrere Pokémon können während des WM-Events in Pokémon Go besondere Attacken erlernen. Wer sie haben möchte, sollte diese Gelegenheit also nicht verpassen.

Hier ein Überblick:

Entwicklung Exklusive Attacke Schaden Rihornior Felswerfer (Lade-Attacke) Trainerkämpfe: 110

Arena- und Raid-Kämpfe: 110 Gengar Finsterfaust (Lade-Attacke) Trainerkämpfe: 40

Arena- und Raid-Kämpfe: 40 Garados Nassschweif (Lade-Attacke) Trainerkämpfe: 50

Arena- und Raid-Kämpfe: 50 Metagross Sternenhieb (Lade-Attacke) Trainerkämpfe: 100

Arena- und Raid-Kämpfe: 100 Fiaro Einäschern (Sofort-Attacke) Trainerkämpfe: 15

Arena- und Raid-Kämpfe: 29

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go