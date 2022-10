Pokémon Go: Zorua - 100 % IV und wie Shiny Zoroark aussieht

Zorua kennt man unter den Pokémon auch als das Lausefuchs-Pokémon. Das Pokémon vom Typ Unlicht wirkt wie ein niedlicher kleiner Fuchs, nur in etwas dunkleren Farben. Zorua lässt sich nun auch in Pokémon Go fangen.

Eingeführt wurde Zorua in Pokémon Go im zweiten Teil des Halloween-Events 2022, ist es also noch nicht lange im Spiel vorhanden.

Unser Guide zeigt euch, wie die perfekten IV-Werte für ein Zorua aussehen und ob ihr bereits ein schillerndes Zorua in der Spielwelt fangen könnt.

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Zorua in Pokémon Go?

"Perfekt" steht in Pokémon Go für verschiedene Dinge und die sind abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon tun möchtet. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert des jeweiligen Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon beim Fangen lässt sich einordnen, ob das Zorua perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Zorua mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.007 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.091 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Zorua in Pokémon Go?

Mit dem Debüt während des Halloween-Events 2022 wurde lediglich die normale Variante von Zorua in Pokémon Go eingeführt, auf Shiny Zorua müsst ihr somit leider noch warten.

Derzeit ist nicht abzusehen, wann Shiny Zorua ins Spiel kommt, ob während eines zukünftigen Events oder womöglich während eines künftigen Community Days. Wir halten euch aber auf dem Laufenden!

Ihr benötigt wiederum 50 Bonbons, um Zorua zu Zoroark entwickeln zu können.

Wie sieht Shiny Zorua aus?

Wenn das schillernde Zorua zu Pokémon Go kommt, werdet ihr es ganz leicht ausmachen können. Die grundsätzliche Fellfarbe wechselt von einem gräulichen zu einem bräunlichen Farbton, die roten Aspekte des Falls wirken mehr türkisfarben. Auch das schillernde Zoroark lässt sich deutlich unterscheiden, die roten Farben wechseln hier zu einem lilafarbenen Fell.

Shiny Zorua und Shiny Zoroark.

