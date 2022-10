Pokémon Go: Zorua entwickeln - Wie ihr Zoroark bekommt

Mit dem zweiten Teil des Halloween-Events 2022 wurde auch das Pokémon Zorua als kleine Überraschung in Pokémon Go eingeführt. Das Pokémon vom Typ Unlicht gehört zur fünften Pokémon-Generation.

Gleichzeitig ist auch seine Entwicklung Zoroark in Pokémon Go verfügbar. Welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um Zorua entwickeln zu können, zeigen wir in unserem Guide.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zorua und Zoroark in Pokémon Go

Zorua hat sich seine furchtsame Natur gelernt, seine Gestalt zu ändern. Manchmal begibt es sich auf der Suche nach Nahrung sogar in Städte, wo es sich dann als Menschenkind unentdeckt bewegt.

Zoroark kümmert sich wiederum sehr um seine Artgenossen, es beschützt sowohl sein Revier als auch sein Rudel mit furchteinflößenden Illusionen. Manchmal hilft es mit diesen Illusionen auch Trainerinnen und Trainern, die einsam sind.

Zorua und Zoroark.

Wie fange ich Zorua in Pokémon Go?

Während des Halloween-Events 2022 wurde Zorua in Pokémon Go eingeführt und kann in der Wildnis gefangen werden. Wie häufig ihr das Pokémon nach dem Event antrefft, ist noch unklar. Wer seine Chancen auf viele Zorua steigern möchte, sollte also den Zeitraum des Halloween-Events ausnutzen.

Ein schillerndes Zorua ist hingegen von Beginn an nicht in Pokémon Go verfügbar, darauf müsst ihr noch warten.

Wie entwickle ich Zorua zu Zoroark?

Ein Zorua kann auch in Pokémon Go zu einem Zoroak weiterentwickelt werden, sofern ihr die Voraussetzungen dafür erfüllt.

So entwickelt ihr Zorua zu Zoroark:

Zorua zu Zoroark entwickeln: 50 Bonbons

Nur Bonbons braucht ihr, um aus einen Zorua ein Zoroak zu machen. Umso wichtiger ist es, möglichst viele Exemplare mit Sananabeeren zu fangen, wenn ihr das Pokémon nicht als Kumpel mitnehmen möchtet.

Welche Attacken haben Zorua und Zoroark in Pokémon Go?

Hier seht ihr die Attacken von Zorua und Zoroark in Pokémon Go im Überblick:

Zorua

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Kratzer (Normal)

Finte (Unlicht) Lade-Attacken Schmaotzer (Unlicht)

Finsteraura (Unlicht)

Aero-Ass (Luft)

Zoroark

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Standpauke (Unlicht)

Dunkelklaue (Geist) Lade-Attacken Matschbombe (Gift)

Schmarotzer (Unlicht)

Flammenwurf (Feuer)



Viel Glück dabei, Zorua zu fangen und zu entwickeln!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go